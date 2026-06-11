Việt Nam kêu gọi đối thoại và trung gian hòa giải nhằm thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Ngày 10/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề “Thúc đẩy các giải pháp chính trị ở Trung Đông: Trung gian hòa giải và đối thoại vì hòa bình bền vững.”

Phiên họp do Tổng thống Colombia Gustavo Petro Urrego chủ trì trong khuôn khổ tháng Colombia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an, thu hút sự tham gia, phát biểu của đại diện gần 80 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu dẫn đề, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ quan ngại trước tình trạng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bị tấn công tại Gaza, Liban, Iran và Yemen; cảnh báo các hệ lụy nghiêm trọng của xung đột đối với an ninh lương thực, năng lượng và nhân đạo toàn cầu; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình tranh chấp theo Hiến chương Liên hợp quốc.

Chia sẻ với nhận định của Tổng thư ký, đại diện nhiều nước kêu gọi giảm leo thang, thúc đẩy ngừng bắn, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo và giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, không áp dụng tiêu chuẩn kép; đồng thời nhấn mạnh vấn đề Palestine và giải pháp hai nhà nước là chìa khóa mang lại hòa bình lâu dài ở khu vực này.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu - Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình phức tạp tại Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, Dải Gaza, Bờ Tây và Liban; nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng này đang gây đau thương lớn cho người dân, làm gián đoạn thương mại, nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm suy giảm lòng tin vào các cơ chế đa phương.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu khẳng định không thể có giải pháp quân sự cho các thách thức ở Trung Đông và hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị, đối thoại, trung gian hòa giải, xây dựng lòng tin và ngoại giao bền bỉ, với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.

Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam nhấn mạnh trung gian hòa giải thành công cần dựa trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, thiện chí chính trị thực chất của các bên liên quan và sự ủng hộ khách quan, nhất quán của cộng đồng quốc tế; chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia phải được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh; phản đối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, cũng như các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các quốc gia có chủ quyền trong khu vực.

Nhân dịp này, Đại diện Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; các diễn biến gần đây tại Trung Đông không được làm lu mờ vấn đề Palestine.

Ông đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine, tư cách thành viên đầy đủ của Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc và giải pháp hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc./.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột tại Trung Đông Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, ông Guterres nêu rõ Trung Đông đang bị cuốn sâu hơn vào khủng hoảng và các hệ quả đã vượt xa khỏi khu vực này.