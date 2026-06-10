Xung đột tại Trung Đông: Iran cáo buộc Mỹ làm tổn hại nỗ lực ngoại giao

Ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Mỹ đã làm tổn hại các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột, sau khi Washington tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu ở miền Nam nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei nhấn mạnh bất kỳ tiến trình ngoại giao nào cũng sẽ bị hủy hoại do việc sử dụng vũ lực và vi phạm liên tục thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng cảnh báo các nước láng giềng trong khu vực Vùng Vịnh phải có “trách nhiệm pháp lý và đạo đức” trong việc ngăn chặn quân đội Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc cơ sở vật chất của họ để lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran “phải trả giá” vì đã kéo dài thời gian đàm phán về thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau khi hai bên tấn công đáp trả lẫn nhau, nguy cơ làm rạn nứt thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho rằng quân đội Iran đã bị “đánh bại hoàn toàn.”

Phát biểu này trái ngược với bình luận một ngày trước đó khi ông Trump nhận định các cuộc đàm phán về một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột đang ở “giai đoạn cuối cùng” và có thể được hoàn tất trong vòng “hai hoặc ba ngày” tới.

Vào cuối ngày 9/6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu của Iran, đáp trả việc Tehran bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ một ngày trước đó trên không phận eo biển Hormuz.

Tiếp đó, ngày 10/6, Iran cho biết đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Jordan và Bahrain vào ngày 10/6.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/6, Jordan và Kuwait đã kích hoạt các hệ thống phòng không. Lực lượng vũ trang Jordan cho biết đã đánh chặn và bắn hạ 5 tên lửa được phóng từ Iran hướng về khu vực al-Azraq ở miền Đông nước này.

Theo quân đội Jordan, các mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn đã rơi xuống lãnh thổ Jordan nhưng không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Cùng thời điểm, quân đội Kuwait thông báo các hệ thống phòng không của nước này đang đối phó với các mục tiêu theo đúng quy trình tác chiến đã được thiết lập. Tuy nhiên, phía Kuwait chưa xác định nguồn gốc cũng như bản chất cụ thể của các mục tiêu này.

Trước những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, các nước Trung Quốc, Nga và Australia đã thể hiện quan ngại và kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng, đồng thời giải quyết bất đồng thông qua đối thoại./.

Iran phản ứng cứng rắn sau đòn tấn công của Mỹ tại eo biển Hormuz Iran tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành động quân sự nhằm vào nước này sau khi Mỹ tiến hành không kích khu vực chiến lược gần eo biển Hormuz, nơi có vai trò quan trọng đối với vận tải năng lượng toàn cầu.