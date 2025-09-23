Xác định 3 đột phá thể hiện khát vọng của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đã lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với ý kiến sâu sắc, vừa mang tính chiến lược, vừa thể hiện tính cụ thể, thiết thực của Tổng Bí thư đã chuyển tải hào khí, khát vọng, tạo xung lực mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát huy tiềm năng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao.

Sau khi nghiên cứu dự thảo văn kiện trình Đại hội, Đại hội đã có 62 ý kiến thảo luận, 12 ý kiến thảo luận tại hội trường, 50 ý kiến thảo luận tại tổ, đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội. Các ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những kết quả quan trọng của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, ba đột phá chiến lược, 10 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo về công tác nhân sự.

Cụ thể, căn cứ phụ lục 3 ban hành kèm theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quy định như sau: Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (45 đồng chí); Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (15 đồng chí); ba Phó Bí thư: một Phó Bí thư Thường trực và 2-3 Phó Bí thư chuyên trách; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy từ 9 đến 11 đồng chí; Chủ nhiệm và hai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sau Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Như vậy, từ nay đến khi Bộ Chính trị chỉ định nhân sự khóa mới, các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa hiện tại vẫn chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công việc của Đảng bộ - đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Về đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 2381-QĐNS/TW về việc chỉ định đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, gồm 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đại hội bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mô hình Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội bày tỏ niềm vui, sự kỳ vọng lớn lao vào các Nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành.

Các đại biểu tham dự đại hội không chỉ mang theo niềm tin vào đường lối chính trị của Đại hội mà còn mang theo dư âm hào khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển," chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh; xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới - đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ./.

