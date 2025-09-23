Xử lý nghiêm hành vi vi phạm quyền riêng tư, sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép

Chiều 23/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật).

Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng

Trình bày Tờ trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết dự án Luật An ninh mạng dự kiến quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; bảo đảm an ninh thông tin, an toàn hệ thống thông tin; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật này dự kiến áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.

Về nội dung cụ thể, dự thảo bổ sung 1 điều luật quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung 1 khoản tại điều luật quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng; bổ sung 1 khoản tại điều luật quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng. Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về việc khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng để nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng...

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành luật với các lý do được nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng hiện hành, nhất là sự phân định thiếu rõ ràng giữa an ninh mạng và an toàn thông tin mạng;...

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh an ninh mạng hiện là vấn đề thời sự, nóng và dư luận, quốc tế rất quan tâm. Do đó, dự án luật cần làm rõ khái niệm về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, tội phạm mạng và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị xây dựng tiêu chí rõ ràng để phân loại và xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia như hệ thống ngân hàng, năng lượng, giao thông, viễn thông... Đồng thời có quy định đánh giá định kỳ, cơ chế giám sát liên tục để hệ thống được bảo vệ trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh hành vi vi phạm quyền riêng tư, thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép.

Về phạm vi điều chỉnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo luật xác định rõ các đối tượng chịu tác động như cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các hành vi được điều chỉnh như tấn công mạng, thu thập dữ liệu trái phép, phát tán thông tin sai lệch...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường vai trò của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ trong bảo vệ hệ thống thông tin, đồng thời yêu cầu quy định rõ việc chia sẻ dữ liệu về các mối đe dọa giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung 10 luật về an ninh, trật tự gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền

Cũng trong phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Dự thảo Luật gồm 12 điều, thể chế hóa, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong thực tiễn; phù hợp với công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ủy ban nhất trí phạm vi sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, vì chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền giữa các cơ quan, các cấp chính quyền và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn./.

