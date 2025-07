Xung đột Hamas-Israel: WHO cảnh báo suy dinh dưỡng tại Gaza ở mức “báo động”

Ngày 27/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng tại Dải Gaza đang ở mức “báo động,” đồng thời chỉ trích việc “cố ý cản trở” viện trợ là nguyên nhân khiến nhiều người thiệt mạng. WHO cho rằng đây là một cuộc khủng hoảng hoàn toàn có thể ngăn chặn được.

Trong một thông cáo, WHO nêu rõ tình trạng suy dinh dưỡng tại Gaza đang diễn biến nguy hiểm, thể hiện qua số ca tử vong tăng vọt trong tháng 7.

Trong 74 ca tử vong liên quan đến suy dinh dưỡng được ghi nhận từ đầu năm 2025, có tới 63 ca được ghi nhận trong tháng 7 - bao gồm 24 trẻ em dưới 5 tuổi, 1 trẻ trên 5 tuổi và 38 người lớn.

Phần lớn các nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế trong tình trạng đã tử vong hoặc qua đời không lâu sau đó, với các dấu hiệu rõ ràng của suy kiệt nghiêm trọng...

Theo WHO, cuộc khủng hoảng này hoàn toàn có thể phòng tránh, tuy nhiên việc cố tình chặn hoặc trì hoãn viện trợ lương thực, y tế và nhân đạo quy mô lớn đã cướp đi nhiều sinh mạng.

WHO cho biết thêm rằng hiện gần 20% trẻ dưới 5 tuổi tại thành phố Gaza đang bị suy dinh dưỡng cấp tính. Tỷ lệ trẻ từ 6-59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng tại khu vực này đã tăng gấp 3 lần so với tháng 6, khiến nơi đây trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại lãnh thổ Palestine.

Tại thành phố Khan Yunis và vùng trung tâm Gaza, các tỷ lệ này cũng đã tăng gấp đôi chỉ trong chưa đầy một tháng. WHO lưu ý rằng những con số trên “nhiều khả năng vẫn thấp hơn thực tế” do khó khăn trong tiếp cận và rủi ro an ninh khiến nhiều gia đình không thể đến các cơ sở y tế.

Ngày 27/7, Israel tuyên bố thực hiện “khoảng dừng nhân đạo” có giới hạn trong các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện cho Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ đối phó với cuộc khủng hoảng đói ăn đang ngày càng trầm trọng.

Tuy nhiên, WHO kêu gọi cần có các nỗ lực bền vững để tăng mạnh lượng viện trợ lương thực đa dạng và giàu dinh dưỡng vào Dải Gaza, đồng thời đẩy nhanh việc điều trị cho trẻ em và nhóm dễ tổn thương, cũng như thuốc men và vật tư y tế thiết yếu.

WHO nhấn mạnh rằng dòng viện trợ này phải được duy trì ổn định và không bị cản trở nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và ngăn tình hình tiếp tục xấu đi./.

