Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (trái) và Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (phải) tại cuộc họp báo chung trong khuôn khổ Hội nghị AUKMIN ở Sydney ngày 27/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Australia và Anh nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, tình báo và thương mại trong bối cảnh Anh chuẩn bị rời Liên minh châu Âu (EU).Đây là cam kết trong cuộc tham vấn cấp bộ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng thường niên giữa Australia và Anh lần thứ 9 (AUKMIN 2017) tại Sydney (Australia) vừa kết thúc ngày 27/7.Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn Tuyên bố chung của AUKMIN 2017, cho biết Australia và Anh cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở khu vực châu Á, nhất là chia sẻ thông tin tình báo và cách thức phối hợp chống khủng bố ở trong nước giữa các lực lượng quân sự sau một loạt vụ tấn công khủng bố xảy ở Anh vừa qua.Theo Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, Anh là “đối tác tự nhiên” của Australia trong sứ mệnh bảo đảm an ninh khu vực Thái Bình Dương và hai bên đã thảo luận về các biện pháp đối phó với một loạt thách thức hiện nay như sự trở về của các tay súng thánh chiến ở nước ngoài, mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Philippines, việc Trung Quốc quân sự hóa khu vực Biển Đông hay mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.Tại cuộc tham vấn lần này, hai bên cũng đã trao đổi và nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại, nhất là sớm đạt được thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước.Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết nước này muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Australia khi rời khỏi EU và hai nước đã tái khẳng định mục tiêu đạt được một thỏa thuận thương mại tự do càng sớm càng tốt.Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nhấn mạnh thỏa thuận thương mại tự do giữa Australia và Anh là một “thỏa thuận chất lượng cao và toàn diện” và sẽ đạt được ngay sau khi Australia hoàn tất một thỏa thuận với EU.Dự kiến, Australia và Anh sẽ phối hợp tổ chức một diễn đàn song phương về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và đồng chủ trì một hội thảo quốc tế về vấn đề buôn người và nô lệ tại London vào năm 2018./.