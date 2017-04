Ngày 21/4 Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã bắt giữ Phạm Thành Chung, sinh năm 1989, trú tại tổ 6, khu 6, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, về tội cướp tài sản.Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 20/4, chị Ngô Thị Hồng, sinh năm 1984 trú tại tổ 4, khu Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, điều khiển xe máy đi trên đường Bà Triệu, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, thì bị một đối tượng điều khiển xe máy giật điện thoại rồi bỏ chạy.Chị Hồng tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo đối tượng trên, nhưng không may đến đoạn đường thuộc khu Trung Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, do không làm chủ được tay lái, chị đã đâm xe vào dải phân cách và tử vong.Tài sản bị cướp là 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8.Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Cẩm Phả đã tiến hành điều tra truy xét nóng đối tượng gây án.Đến 23 giờ ngày 20/4, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng gây án, đồng thời thu giữ chiếc điện thoại mà đối tượng này đã cướp của nạn nhân.Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 xe máy Suzuki biển kiểm soát 14U1-104.91 và một số tang vật liên quan khác đối tượng này đã dùng để gây án.Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.