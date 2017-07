Khói bốc lên sau cuộc giao tranh ở quận al-Sinaa, phía Đông thành phố Raqa ngày 21/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nga, ông Dmitry Novikov cho biết Liên hợp quốc​ nên giải quyết các báo cáo về con số thương vong của dân thường ở Syria do các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu gây ra.Trước đó, theo hãng tin SANA của Chính phủ Syria, các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu ở tỉnh Deir ez-Zor, miền Đông Bắc nước này, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 dân thường và làm bị thương 10 người khác.Đây là lần thứ 4 trong tháng này các dân thường ở Syria đã trở thành nạn nhân của các cuộc không kích do liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện.Ông Novikov nhấn mạnh: "Liên hợp quốc cần quan tâm đến tình hình đang diễn ra tại Syria, do các vụ việc gây thương vong cho dân thường ở đây xảy ra quá thường xuyên. Vì vậy, Liên hợp quốc và các nước cần phải đưa vấn đề này vào khuôn khổ pháp lý quốc tế."Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq kể từ năm 2014.Các cuộc không kích ở Syria không được chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad hoặc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép./.