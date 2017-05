Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson sẽ có có cuộc hội đàm tại Washington trong ngày hôm nay, 10/5, trong đó trọng tâm là cuộc khủng hoảng tại Syria.Bộ Ngoại giao Nga thông báo trong cuộc hội đàm dự kiến tại Washington ngày 10/5, trọng tâm thảo luận giữa ngoại trưởng Nga và Mỹ là cuộc khủng hoảng tại Syria, các vấn đề quốc tế cũng như quan hệ song phương cấp bách khác.Ngoại trưởng Nga Lavrov hiện đang có chuyến thăm làm việc kéo dài 3 ngày tới Mỹ.Để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp ngoại trưởng này, ngày 8/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã có cuộc thảo luận với quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon tại New York (Mỹ). Hai bên đã đề cập khả năng nối lại các cuộc đối thoại song phương về vấn đề ổn định chiến lược.Thứ trưởng Ryabkov đánh giá cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ rất hữu ích, hai bên đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau trong một loạt vấn đề song phương.Đề cập triển vọng bình thường hóa quan hệ song phương, ông Ryabkov cho rằng hai nước cần giải quyết dứt điểm những "yếu tố gây khó chịu nghiêm trọng" đã nảy sinh dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, liên quan việc hồi cuối năm 2016, Mỹ đã tịch biên trụ sở cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ, vốn là tài sản quốc gia của Nga và có quy chế bất khả xâm phạm.Hồi cuối tháng 12/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt trừng phạt đối với 9 trường đại học, các công ty và cá nhân Nga, trong đó có Tổng cục Tình báo quốc phòng (GRU) và Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) với lý do cáo buộc Nga "can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ" và "gây áp lực với các nhà ngoại giao Mỹ" đang làm việc tại Nga.Mỹ cũng đóng cửa hai khu nhà nghỉ ngoại ô của các nhà ngoại giao Nga và quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga./.