Ruồi bu tại khu vực dân dựng lán, chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

Từ nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, (Sóc Sơn, Hà Nội) đang phải vật lộn trước tình trạng “giặc ruồi” tấn công, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Từng vật dụng, không gian bếp hay bất cứ nơi nào trong nhà đều bị ruồi bâu kín.Càng gần Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn), ruồi xuất hiện càng nhiều, khiến người dân ăn cơm cũng phải thả màn, đi ngủ phải đeo khẩu trang, ở nhà phải đóng kín cửa. Hàng ngày người phải mua ngàn tấm dính để tiêu diệt loại côn trùng này nhưng vẫn không ngớt.Quá bức xúc trước tình trạng “giặc ruồi” tấn công do ô nhiễm từ bãi rác Nam Sơn, sáng 18/7, hàng chục người dân thôn Đông Hạ đã lập lán tạm, chốt chặn các tuyến đường, ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác.Chưa dừng lại ở đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân trên địa bàn các thôn Đông Hạ (xã Nam Sơn) và thôn 2 (xã Hồng Kỳ) còn tiếp tục mang bẫy đã dính ruồi đặt trên các tuyến đường vào bãi rác Nam Sơn.Trước phản ứng của người dân, hàng loạt xe chở rác đã phải quay đầu kéo về các quận, huyện vì cả 2 cửa vào nhà máy rác đều bị người dân ngăn chặn. Đến chiều 19/7, người dân thôn Đông Hạ vẫn chốt chặn, cấm cửa xe chở rác vào bãi thải.Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Lý (xóm 18, thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn) cho biêt: Do sống ở gần bãi rác Nam Sơn nên quanh năm phải chịu mùi hôi thối. Từ lúc bãi rác thành lập đến nay, ruồi vẫn có nhưng chưa khi nào ruồi nhiều như những ngày gần đây.“Chưa bao giờ ruồi xuất hiện như dịch bệnh thế này. Ruồi xuất hiện khắp nơi, bâu kín mọi vật dụng trong nhà, cơ thể, đến cây cối ngoài đường. Người dân trong thôn luôn phải đóng kín cửa cả ngày, ăn cơm cũng phải chui vào màn. Nhà nào có cỗ, khách cũng chả ăn nổi vì ruồi bâu kín,” bà Lý thở dài nói.Để đối phó với “giặc ruồi,” mỗi ngày, gia đình bà Lý cũng như hơn 100 hộ dân trong xóm 18, thôn Đông Hạ lại phải đi mua hàng chục miếng bẫy dính ruồi về rải khắp nhà."Cứ thế, mỗi ngày nhà tôi bẫy được cả kg ruồi, có hộ còn bẫy được 2-3 kg. Tính ra, mỗi ngày người dân trong thôn Đông Hạ cũng bẫy được cả tạ ruồi. Thế nhưng, bẫy cũng chỉ là giải pháp tạm thời, vì bẫy đặt ra chưa đầy một giờ đồng hồ đã đen kịt ruồi," bà Lý thở dài nói.Không kém phần bức xúc, bà Mẫn Thị Hồng, người dân cùng ở xóm 18, thôn Đông Hạ rầu rĩ nói: “Chúng tôi ở đây nhận tiền hỗ trợ ô nhiễm của bãi rác có 47.000 đồng/người/tháng mà mỗi ngày tốn cả gần trăm ngàn mua miếng bẫy ruỗi. Tính ra, tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng cũng không đủ để mua keo dính ruồi. Thử hỏi như thế thì sống làm sao được.”

[Hà Nội: Người dân lại chặn xe chở rác, “phong tỏa” bãi rác Nam Sơn]

Khu vực dân dựng lán, chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị (URENCO) quản lý, vận hành (từ năm 1999). Với công suất lớn tới 4.000 tấn/ngày, khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn hiện là bãi rác lớn nhất Hà Nội.



Bãi rác Nam Sơn này nằm trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ thuộc huyện Sóc Sơn, có tổng diện tích khoảng 83,5ha, trong đó có 53,49ha được sử dụng vào việc chôn lấp rác thải.



Một số xe chở rác nằm chờ vào bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

Trên cương vị trưởng thôn Đông Hạ, ông Nguyễn Văn Chính cho biết: Tình trạng ruồi xuất hiện do ô nhiễm từ bãi rác thải Nam Sơn xuất hiện từ nhiều năm qua, nhưng gần đây thực sự kinh khủng. Ruồi muỗi xuất hiện khắp nơi, quá bức xúc nên người dân đã dựng lán chặn xe vào bãi đổ rác.Cũng theo lời ông Chính, ngay sau khi xảy ra sự việc trên, chiều tối 18/7, lãnh đạo Sở Xây Dựng, huyện Sóc Sơn, xã Nam Sơn và đại diện Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã phải họp dân khẩn để tháo gỡ khúc mắc. Trong buổi tiếp dân cho biết, người dân các thôn lân cận bãi rác đã yêu cầu đơn vị xử lý rác thải Nam Sơn phải có biện pháp xử lý dứt điểm nạn ruồi đang hoành hành.“Chúng tôi yêu cầu là bãi rác phải xử lý dứt điểm nạn ruồi, nhặng. Nếu giữ lại bãi rác thì phải di dời người dân trong bán kính 0 - 500m đến nơi không bị ảnh hưởng. Các lãnh đạo cam kết tiếp thu và sẽ xem xét nhưng chưa có cam kết về mặt giấy tờ nên người dân vẫn tiếp tục chặn xe không cho vào khu xử lý rác,” ông Chính nói.Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, đến chiều tối 19/7, hàng chục người dân vẫn chốt chặn không cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn đổ thải.Để rõ hơn sự việc trên, chiều 19/7, trao đổi với phóng viên VietnamPlus, ông Đỗ Minh Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết: Chiều 18/7, sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, lãnh đạo huyện cùng các cơ quan chức năng đã tiếp xúc đối thoại với người dân để tìm hướng giải quyết.Tại buổi đối thoại, người dân đã đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 8 nội dung liên quan như: Xử lý triệt để dịch ruồi đang bùng phát trong khu dân cư; các đơn vị xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và nước rỉ rác phải công khai quy trình tiếp nhận, xử lý để người dân giám sát; có biện pháp khử mùi rác không để phát tán làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.Ngoài ra, người dân cũng yêu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ người dân vùng ảnh hưởng môi trường bởi Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn; tổ chức thăm khám sức khỏe cho người dân vùng bị ảnh hưởng 2 lần/tuần, nâng mức hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế 100%; nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng vùng ảnh hưởng môi trường.“Đặc biệt, người dân kiến nghị miễn thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường (3.000 đồng/khẩu) cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường, do họ đang nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ và bố trí vốn để di dân vùng ảnh hưởng môi trường phạm vi từ 0 đến 500m…” ông Tuấn nói.Trên cơ sở tổng hợp kiến nghị nguyện vọng của người dân chịu tác động môi trường do Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo các biện pháp tăng cường quản lý bãi, không để tình trạng khí thải, nước thải từ bãi gây ô nhiễm môi trường.“Huyện cũng kiến nghị các đơn vị liên quan cam kết phun thuốc khử mùi, diệt ruồi muỗi trong khu dân cư. Công bố để nhân dân giám sát quy trình xử lý nước thải, chất thải tại bãi rác. Nghiên cứu đề xuất cơ chết đặc thù nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân vùng ảnh hưởng lên 100%. Miễn phí dịch vụ môi trường cho người dân vùng ảnh hưởng, để xứng đáng với sức khỏe mà họ đã mất,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn nhấn mạnh.Liên quan đến vụ việc trên, ngày 19/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản 3511 yêu cầu các Sở Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường... thực hiện nâng mức hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân từ 80% lên 100%; triển khai khám chữa bệnh định kỳ cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng môi trường./.