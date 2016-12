Các nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân vào bờ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các thành viên đoàn Đoàn ca múa Aleksandrov. (Ảnh: Sputnick)

Ngày 25/12, 64 thành viên đoàn Đoàn ca múa Aleksandrov của Quân đội Liên bang Nga đã tử nạn khi chiếc máy bay TU-154 của Bộ Quốc phòng Nga bị rơi xuống Biển Đen sau khi cất cánh từ sân bay Adler (Crimea).Các nghệ sỹ đang trên đường bay đến Syria, nơi họ dự định sẽ thực hiện chương trình biểu diễn đón Năm mới 2017.Đoàn ca múa Aleksandrov của Quân đội Liên bang Nga không phải là một đoàn ca múa bình thường.Đó là đoàn nghệ thuật hàn lâm với bề dày 89 năm, lưu diễn ở 70 nước, biểu diễn ở những phòng hòa nhạc danh tiếng nhất của thế giới và ở đâu cũng gặt được thành công nhờ mang những giai điệu và vũ điệu đỉnh cao của văn hóa Nga đến với thế giới.Hai khán phòng đặc biệt mà đoàn đã biểu diễn là tại Vatican với sự hiện diện của Giáo hoàng John Paul II năm 2004 và tại tổng hành dinh của NATO. Đoàn cũng có mặt ở nhiều điểm nóng trên hành tinh.Trong số những người thiệt mạng có trung tướng Valeri Khalilov, chỉ đạo nghệ thuật của đoàn.Riêng ca sỹ solo-nghệ sỹ nhân dân Nga Vadim Anenhev, 57 tuổi, đã may mắn sống sót do vợ ông mới sinh con trai, ông xin phép được ở nhà và đã không đáp máy bay đi biểu diễn cùng đồng đội.Sau khi đưa tin về vụ tai nạn, Kênh truyền hình RaiNews24 đã phát sóng Quốc ca Nga - tiết mục đặc biệt do Đoàn ca múa Aleksandrov trình bày.Xem chương trình biểu diễn của Đoàn ca múa hàn lâm Quân đội Nga Aleksandrov tại Luxemburg năm 2011: