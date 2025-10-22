11 tác phẩm đạt giải A Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tối 22/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trần Cẩm Tú đã tới dự và trao các giải A cho những tác giả đoạt giải tại Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm-năm 2025.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, dự Lễ trao giải.

Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.

Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm-năm 2025 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Diễn ra trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử, với nhiều sự kiện trọng đại, Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự hứng khởi, niềm tin, khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tương lai tươi sáng của đất nước.

Phát biểu tổng kết Cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh, Cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là lần thứ năm Cuộc thi được tổ chức, cho thấy sức hút, tính liên tục, sự bền bỉ, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới, hiệu quả về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong bối cảnh chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng, Cuộc thi năm nay thực sự là hoạt động thiết thực, góp phần khơi dậy, củng cố lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Điểm nổi bật là số lượng tác phẩm năm nay tăng mạnh, với số lượng tác phẩm tham gia kỷ lục gần 542.000 tác phẩm, tăng hơn 73.000 tác phẩm so với năm 2024.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các tác phẩm có chất lượng tốt, vừa tham gia dự thi, vừa phục vụ tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, truyền thông và trên không gian mạng. Nhiều tác phẩm đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số có tính ứng dụng cao trên nền tảng số. Đặc biệt, Cuộc thi năm nay có sự tham gia của một số học giả, chính khách nước ngoài như của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, một số chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về chủ nghĩa Marx của các viện nghiên cứu lớn ở Trung Quốc, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Lào..., cho thấy sức lan tỏa, uy tín của Cuộc thi ngày càng sâu rộng.

Ghi nhận những kết quả đạt được từ Cuộc thi lần thứ năm, phát biểu chỉ đạo và phát động Cuộc thi chính luận lần thứ Sáu năm 2026, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh sau 7 năm ban hành, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, trong đó có việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều dấu ấn và sức lan tỏa rộng rãi. 5 năm qua cho thấy, Cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là cách thức hiệu quả, sáng tạo để tập hợp lực lượng, xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa các tác phẩm đạt giải để tạo động lực thôi thúc, truyền cảm hứng cho các tác giả/nhóm tác giả tham gia Cuộc thi trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.

Tại Lễ trao giải, 11 giải A được trao cho các tác giả gồm Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn - Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - cuộc cách mạng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới;" Nguyễn Chí Khoa - Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Phải chăng trong thời đại chiến tranh thông tin vũ khí công nghệ cao đóng vai trò quyết định;" Nguyễn Vân Hạnh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với tác phẩm “Sự im lặng của bầy cừu kỹ thuật số và sự suy tàn của nền dân chủ phương Tây."

Văn Thiện, Tiến Dũng, Duy Đức - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Tinh gọn bộ máy: Nhìn từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc;" Văn Quốc, Xuân Tú, Xuân Đức, Công Vũ, Đức Tho - Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Loạt 3 bài: Phản bác ảo vọng ngông cuồng của những kẻ “lật sử;" Nguyễn Bá Thanh - Cổng Thông tin điện tử, Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Chống bão thiên nhiên - Chống "bão" tư tưởng;" Nguyễn Anh Pháp - Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với tác phẩm “Giữ vững thành trì tư tưởng trong sắp xếp tổ chức lực lượng Quân đội."

Thu Hà, Thanh Trường, Hồ Điệp, Hằng Nga, Bích Ngọc - Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm “Sáp nhập để phát triển, để quê hương đất nước vươn mình;" Tuyết Anh, Sơn Hiền, Huỳnh Anh, Ngọc Như - Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ với tác phẩm “Không chiến;" Phương Mai, Quang Anh, Hoàng Tuấn, Phương Huyền, Ngọc Hà, Quang Hiệu, Thành Luân, Quốc Anh, Nam Việt, Mạnh Hà, Tất Khoa, Hoàng Cộng, Trần Hương, Hoàng Hiệp, Quý Huy - Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm “Phản bác luận điệu xuyên tạc kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;" Tấn Tuân, Việt Hà, Hoàng Tuấn, Quang Cường, Trần Cẩm - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Đảng ơi!”.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bên cạnh đó còn có nhóm tác giả Massimiliano Ay - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ; Giáo sư-Tiến sỹ Lý Khải Hoàn, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx - Viện Khoa học xã hội Trung Quốc với tác phẩm “Tăng cường xây dựng pháp trị xã hội chủ nghĩa, củng cố nền tảng tư tưởng của đảng Mác-xít cầm quyền - Kinh nghiệm của Trung Quốc” cũng đoạt giải A trong Cuộc thi lần này.

Cùng với 12 giải A, tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức trao giải tập thể xuất sắc cho 20 tập thể; 23 giải B, 36 giải C, 66 giải khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả ở 5 thể loại báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video clip gửi dự thi cấp Trung ương; vinh danh Tác giả cao tuổi tiêu biểu và Tác giả trẻ tuổi tiêu biểu; 20 giải triển vọng cho tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có tác phẩm dự thi chất lượng tốt./.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tối 22/10/2025, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025 được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).