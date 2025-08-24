Ai Cập ủng hộ lộ trình của LHQ nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 23/8, Ai Cập đã hoan nghênh lộ trình giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya do Đặc phái viên Liên hợp quốc đồng thời là người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) Hanna Tetteh vừa trình bày trước Hội đồng Bảo an (HĐBA) trước đó hai ngày. Ai Cập coi đây là cơ hội thực sự để khôi phục ổn định tại Libya.



Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ tán thành kế hoạch trên, trong đó có việc thành lập một chính phủ lâm thời ở Libya có nhiệm vụ chuẩn bị cho các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vòng trong 12 - 18 tháng tới.

Cairo cho rằng việc tuân thủ khung thời gian trên là rất quan trọng nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân Libya về ổn định cũng như phát triển.

Ngoài ra, các cuộc bầu cử tới đây phải đảm bảo tính đáng tin cậy và được thực hiện song hành với việc thống nhất các thể chế bị chia rẽ của Libya dưới một chính phủ duy nhất.



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập tái khẳng định sự ủng hộ của Cairo đối với các nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya, đồng thời nhấn mạnh lộ trình chính trị tại Libya do Liên hợp quốc hậu thuẫn đặt ra chuỗi các cột mốc linh hoạt, thay vì một lịch trình cố định cho việc tiến hành các cuộc bầu cử.

Theo đó, trong 2 tháng đầu tiên, Libya sẽ cải tổ Ban điều hành Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cấp cao (HNEC) và đảm bảo cơ chế tài chính độc lập cho cơ quan này.

Tiếp đó, Libya tiến hành sửa đổi các khuôn khổ pháp lý và hiến pháp để giải quyết những tranh chấp vốn gây cản trở cho các cuộc bầu cử từng được dự kiến tiến hành vào năm 2021.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, Libya sẽ thành lập một chính phủ thống nhất để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quan trọng, đồng thời tiến hành một cuộc đối thoại,do Liên hợp quốc làm trung gian, giữa các chủ thể chính trị, xã hội dân sự, phụ nữ và thanh niên để giải quyết những thách thức trong hoạt động quản lý đất nước.



Lâu nay, Libya bị chia rẽ giữa hai chính quyền đối địch ở miền Tây và miền Đông, kể từ sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi năm 2011.

Các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021 đã bị hoãn vô thời hạn, do những chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái đối địch ở quốc gia Bắc Phi này./.

