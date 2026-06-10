An Giang: Cá sấu nặng khoảng 80kg xuất hiện tại khu vực kênh Vịnh Tre

Chiều 10/6, Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm, An Giang phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác sau khi phát hiện một con cá sấu xuất hiện trên địa bàn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm, khoảng 9 giờ ngày 10/6, địa phương tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có cá sấu xuất hiện tại khu vực kênh Vịnh Tre.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành xác minh thông tin và phát hiện 1 con cá sấu, trọng lượng khoảng 80kg xuất hiện tại khu vực kênh Vịnh Tre, tổ 9 ấp Tân Thành, xã Núi Cấm.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời phòng ngừa các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm đề nghị người dân sinh sống dọc các tuyến kênh, rạch, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển bằng ghe xuồng, đánh bắt thủy sản, đặt lờ, đặt chà… cần nâng cao cảnh giác, quan sát kỹ khu vực xung quanh khi hoạt động trên sông nước.

Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm cũng yêu cầu các gia đình quản lý chặt chẽ trẻ em, không để các em tắm sông, bơi lội, câu cá hoặc vui chơi tại các khu vực ven kênh, rạch cho đến khi có thông báo an toàn từ cơ quan chức năng.

Đồng thời khi phát hiện cá sấu hoặc các dấu vết nghi ngờ, người dân không tự ý tiếp cận, săn bắt hay kích động con vật, mà cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và thông báo ngay cho Ban Nhân dân ấp, Công an xã hoặc Ủy ban Nhân dân xã để lực lượng chức năng kịp thời xử lý./.

Cà Mau: Vây bắt con cá sấu loại nhỏ xuất hiện trong ao nước nhà dân Ngay khi xác định sự hiện diện của con cá sấu, chị Nhân đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh làm bằng chứng, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo hàng xóm và trình báo cơ quan chức năng.