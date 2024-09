An Giang: Nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật vì mâu thuẫn tiền bạc

Hai đối tượng Hồ Thị Kim Thi và Phạm Quốc Khánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 14/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Hồng Thái (sinh năm 1997, trú tại tỉnh An Giang), Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1998, trú tại tỉnh Đồng Nai), Hứa Huỳnh Hương (sinh năm 1998, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) cùng về hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản."

Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1997, trú tỉnh An Giang), Thái Hồng Thịnh (sinh năm 2000, trú tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thành Thái (sinh năm 2005, trú tỉnh An Giang) cùng về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật."

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũng ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Kim Thi (sinh năm 1999, trú tỉnh An Giang) về hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật " và "cưỡng đoạt tài sản" và Phạm Quốc Khánh (sinh năm 2007, trú tỉnh Hậu Giang) về hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật."

Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua quá trình điều tra, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang xác định khoảng tháng 5/2024, Đỗ Thị Trình (sinh năm 1993, trú tỉnh Quảng Ngãi) quen biết Hồ Thị Kim Thi - chủ quán karaoke TikTok tại thành phố Cần Thơ. Sau đó, Trình mượn Thi 15 triệu đồng và hứa về làm việc cho Thi.

Sau khi nhận tiền, Trình không về làm cho Thi như đã hứa và không trả tiền cho Thi.

Khoảng tháng 6/2024, Thi và Dương Hồng Thái (chồng Thi) mở quán Karaoke Tí Nị (tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và đăng tin tuyển nhân viên. Sau đó, Trình điện thoại liên hệ với Thái xin làm việc tại quán Karaoke Tí Nị và Thái đồng ý.

Tối 3/9/2024, Vũ điều khiển xe ôtô chở Thái lên Thành phố Hồ Chí Minh chở Trình về thành phố Long Xuyên, An Giang. Gặp Thái, Trình mượn 24 triệu đồng và Thái đồng ý chuyển vào tài khoản bạn của Trình.

Lúc 0 giờ ngày 4/9, khi đưa Trình về đến quán karaoke Tí Nị, Thi yêu cầu Trình trả tiền đã mượn của vợ chồng Thi. Trình không có tiền trả nên Thi cùng Thái, Vũ, Thành, Hương đã hù dọa, đánh Trình buộc Trình điện thoại cho người quen chuyển khoản trả Thái 24 triệu đồng.

Sau đó, Thái tiếp tục kêu Trình trả nợ 15 triệu đồng đã mượn của Thi nhưng Trình không có tiền trả. Nhóm của Thái đưa Trình về căn nhà số 6, đường Trường Chinh, khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.

Phát hiện Trình có ý định bỏ trốn, Thịnh, Khánh, Thành Thái, Vũ và Thái đánh đập và dùng roi điện chích hăm dọa Trình.

Đến sáng 6/9, Trình lên sân thượng tầng 3 đu ống nước xuống, khi gần đến mặt đất thì rớt xuống bị thương và được người dân phát hiện chở đến công an trình báo. Sau đó, Trình được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

