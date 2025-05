ASEAN thông qua tuyên bố Kuala Lumpur về sử dụng mạng xã hội an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 17 (AMRI) và các cuộc họp liên quan đã kết thúc với việc ra Tuyên bố Kuala Lumpur về sử dụng an toàn và có trách nhiệm các nền tảng truyền thông xã hội.



Trong tuyên bố chung, ASEAN cam kết xây dựng một môi trường số an toàn, toàn diện và có trách nhiệm trên toàn khu vực. Cụ thể, Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN kiên cường và lấy con người làm trung tâm bằng cách giải quyết những thách thức do việc sử dụng sai mục đích phương tiện truyền thông xã hội như phát tán thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch.



Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thông tin ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác với các bên liên quan, bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội để xây dựng và thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm giải quyết các nội dung trực tuyến có hại, đồng thời bảo vệ quyền tự do ngôn luận.



Cuộc họp cũng ghi nhận sự phát triển liên tục của Hướng dẫn sử dụng nền tảng truyền thông xã hội an toàn và có trách nhiệm trong ASEAN nhằm đảm bảo an toàn trực tuyến và an ninh mạng trong khu vực; đánh giá cao những đóng góp của ngành vào sự phát triển chung của ASEAN, đồng thời cam kết nâng cao vai trò của ngành thông tin và truyền thông trong Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.



Trong thời gian tới, ASEAN sẽ nỗ lực giải quyết những thách thức của kỷ nguyên số, đặc biệt là trong việc chống thông tin sai lệch, quản lý tác động của chuyển đổi số, trao quyền cho thanh niên với tư cách là động lực chính thúc đẩy đổi mới trong truyền thông và phương tiện truyền thông xã hội, cũng như xây dựng nền kinh tế sáng tạo trên toàn khu vực.



Ngoài ra, AMRI đánh giá cao những tiến bộ thực chất trong việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEAN về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2025, công nhận đây là nền tảng hiệu quả, góp phần tăng cường hợp tác khu vực, nâng cao nhận thức của công chúng, thúc đẩy bản sắc về ASEAN và đảm bảo khả năng phục hồi của khu vực.



AMRI cũng ghi nhận sự phát triển liên tục của Kế hoạch công tác về thông tin và truyền thông giai đoạn 2026-2035, một lộ trình được xây dựng để thích ứng với bối cảnh truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.



Theo tuyên bố chung, Kế hoạch công tác mới dự kiến sẽ giúp tăng cường khả năng ứng phó của ASEAN với các xu hướng mới nổi, bao gồm chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, thông tin sai lệch và nhu cầu ngày càng tăng về nội dung truyền thông toàn diện và dễ tiếp cận khi ASEAN hướng tới Tầm nhìn sau năm 2025.



Các Bộ trưởng cũng ghi nhận việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch Tổng thể truyền thông ASEAN (ACMP) II giai đoạn 2018-2025, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong khu vực và quảng bá rộng rãi về bản sắc ASEAN. Dựa trên những thành công này, AMRI đánh giá cao nỗ lực của các quốc gia nhằm xây dựng ACMP III giai đoạn 2026-2030, nhằm phát huy những thành công hiện tại và định hướng truyền thông chiến lược cho các sáng kiến xây dựng Cộng đồng ASEAN trong tương lai.



Trong giải quyết vấn đề về thông tin sai lệch, AMRI cũng đánh giá cao nỗ lực của Lực lượng đặc nhiệm ASEAN về tin giả (TFFN), đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần phải tăng cường kiểm duyệt nội dung và tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ hơn với các nền tảng kỹ thuật số để điều chỉnh các hướng dẫn một cách hài hòa giữa các quốc gia trong khu vực.

AMRI kêu gọi TFFN và 3 Nhóm công tác ASEAN nỗ lực triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, nhấn mạnh nhu cầu phải luôn có phản ứng kịp thời với các xu hướng đang phát triển như chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và thay đổi mô hình phương tiện truyền thông.



Cuộc họp cũng ghi nhận vai trò quan trọng của Ủy ban Văn hóa và thông tin ASEAN (COCI) trong việc thúc đẩy nhận thức về ASEAN và kết nối nhân dân thông qua các sáng kiến văn hóa và truyền thông. Các dự án đang triển khai của COCI được được đánh giá cao vì đã góp phần hỗ trợ AMRI và các quan chức cấp cao phụ trách thông tin (SOMRI), đặc biệt là trong việc tăng cường năng lực truyền thông và thúc đẩy hội nhập, đổi mới sáng tạo và khả năng phục hồi của khu vực.



Cuộc họp cũng thảo luận về các quan hệ đối tác của ASEAN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đồng thời đánh giá Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2018-2025 đã được triển khai hiệu quả và bày tỏ sự lạc quan về một kế hoạch kế tiếp sẽ giải quyết được các thách thức về đổi mới kỹ thuật số và truyền thông.



Nhiều tiến bộ đáng kể cũng được ghi nhận trong hợp tác truyền thông của ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với tham gia của các đối tác mới như Na Uy, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy ASEAN đang nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác truyền thông quốc tế. Tuyên bố chung cũng cho biết, AMRI lần thứ 18 và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2027.



Hội nghị AMRI lần thứ 17 và Hội nghị AMRI +3 lần thứ 8 đã kết thúc ngày 7/5. Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, cũng như Timor Leste, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban thư ký ASEAN đã tham gia vào các cuộc họp./.

Năm lĩnh vực ưu tiên trong Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN Năm lĩnh vực ưu tiên trong Kế hoạch chiến lược của Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN gồm: Nghệ thuật, văn hóa; Y tế; Thanh thiếu niên, thể thao; AI, số hóa, việc làm xanh; Hành động vì khí hậu.