Australia mở rộng danh sách cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cơ quan Quản lý an toàn điện tử Australia (eSafety) ngày 24/9 cho biết hàng loạt nền tảng trực tuyến mới, trong đó có WhatsApp, Reddit, Twitch và Roblox, có thể sẽ bị đưa vào danh sách cấm sử dụng đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Australia đã ban hành một quy định được coi là tiên phong trên thế giới, theo đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng các nền tảng lớn như Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube.

Bà Julie Inman Grant - người đứng đầu eSafety - cho biết bà đã gửi thư tới 16 công ty công nghệ, bao gồm Pinterest, Lego Play, Kick và Steam, đề nghị họ tự đánh giá liệu nền tảng của mình có thuộc diện cấm hay không.

Các công ty có quyền đưa ra lập luận để xin miễn trừ nếu cho rằng nền tảng của mình không nên bị xếp vào danh mục này.

Theo bà Grant, có những trường hợp “khá rõ ràng,” song eSafety vẫn để các công ty thực hiện quy trình thẩm định. Cơ quan quản lý sẽ tập trung vào những nền tảng có lượng người dùng lớn, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn đối với trẻ em.

Đại diện Roblox khẳng định nền tảng của họ là trò chơi trực tuyến, không phải mạng xã hội. Công ty nhấn mạnh người dùng không được tải ảnh, video thực tế hay chia sẻ tin tức trên Roblox, đồng thời cho biết đã gửi kết quả tự đánh giá lên eSafety.

Dù Australia đi đầu trong việc ngăn chặn tác hại trên mạng, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại luật cấm này sẽ khó triển khai hiệu quả vì chưa có cơ chế xác minh độ tuổi người dùng rõ ràng.

Một nghiên cứu độc lập do Chính phủ Australia thực hiện cho thấy việc kiểm tra độ tuổi có thể được tiến hành “riêng tư và hiệu quả,” nhưng thừa nhận không có giải pháp nào áp dụng được cho tất cả trường hợp.

Trong khi đó, eSafety đã ban hành một số quy định - dự kiến có hiệu lực trong những tháng tới - nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung “hợp pháp nhưng gây hại,” như khiêu dâm trực tuyến hoặc chatbot AI có khả năng trò chuyện tình dục.

Roblox gần đây cũng cam kết siết chặt biện pháp bảo vệ để hạn chế nguy cơ người lớn tiếp cận trẻ em tại Australia.

Theo luật hiện hành, các công ty vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (32,6 triệu USD)./.

Thượng viện Australia thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội Theo luật, các công ty truyền thông xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (33 triệu USD) nếu không thực hiện "các biện pháp hợp lý" để những người dưới 16 tuổi tránh xa các nền tảng của họ.