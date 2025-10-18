Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Fengshen đổi hướng và có khả năng mạnh thêm.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, cách đảo Luzon khoảng 480km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 13 giờ ngày 19/10, bão trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 20/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 21/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn./.

