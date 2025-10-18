Ninh Bình: Người dân chạy đua khôi phục vụ hoa mới sau bão

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã khiến hàng trăm ha diện tích trồng hoa, cây cảnh tại các làng nghề của tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại nặng nề.

Tận dụng những ngày thời tiết nắng ráo, nước rút, nông dân đã ra đồng thu gom các loại cây trồng bị chết, chuẩn bị cày đất để xuống giống khôi phục lại sản xuất.

Từ 2 ngày nay, sau khi nước trên sông Đào bắt đầu rút dần, trời hửng nắng, bà Nguyễn Thị Hằng, 50 tuổi, phường Vị Khê đã ra khu đất bồi ven sông để dọn dẹp các loại cây cảnh chuyên phục vụ các công trình, nhà vườn, biệt thự, sân golf… bị chết do ngập nước nhiều ngày liên tiếp.

Hàng loạt các loại cây tiểu cảnh đã bị thối rễ như cây chuỗi ngọc, cẩm tú mai, lá màu, ngô nguyệt quế, mai hạnh phúc được chất thành từng đống trên khu đất rộng 5 sào (1 sào 360m2) chờ khô, mang đi tiêu huỷ.

Bà Nguyễn Thị Hằng chia sẻ,nước lũ về quá nhanh, buổi sáng còn cách vườn khoảng 20cm, nhưng đến trưa đã ngập lên đến vườn khiến người dân trở tay không kịp, các loại cây cối chưa kịp thu dọn lên trên đê đã bị ngập trong dòng nước.

Do nhà toàn trồng các loại cây con nên nước ngập từ 2-3 ngày là bị thối hết rễ không có cách nào cứu được. Hiện tại, gia đình đang tiến hành làm cây giống, khoảng 1-2 tuần tới, khi thời tiết nắng ráo sẽ tiến hành trồng lại.

Người dân phường Vị Khê trồng lại giống cỏ lá, phục hồi sản xuất sau mưa bão. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Theo bà Hằng, trong số các loại cây vừa bị chết có rất nhiều cây đang chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch, chỉ khoảng 1-2 tháng nữa đã có thể xuất bán, nhiều cây phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Nếu bây giờ xuống giống luôn thì cũng không kịp có hàng để bán dịp Tết, bởi loại cây cảnh này phải mất tối thiểu 6 tháng rễ mới đủ cứng để trồng sang đất khác.

Năm 2024, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi), toàn bộ diện tích cây cảnh; trong đó, có nhiều cây có giá trị cao tại phường Vị Khê bị thiệt hại hoàn toàn, do khan hiếm nguồn giống, nhiều hộ mới khôi phục lại sản xuất chưa kịp bán được lứa cây nào đã chịu thiệt hại, thậm chí tại khu đất bãi bồi rộng lớn ven sông Đào, nhiều diện tích đất màu mỡ vẫn đang để cỏ mọc do chưa có con giống.

Bà Vũ Thị Hương, 62 tuổi, phường Vị Khê cho biết năm ngoái ngập lụt kéo dài hơn 10 ngày đã khiến toàn bộ cây cối; trong đó, có nhiều diện tích trồng cây giống bị chết. Sau bão, giống một số loại cây như tùng la hán, mẫu đơn... khan hiếm khiến việc khôi phục lại sản xuất gặp nhiều khó khăn. Đầu năm nay gia đình mới ươm được mấy trăm gốc la hán, nhưng chưa kịp thu hoạch thì thiên tai lại ập đến khiến toàn bộ bị chết hết.

Với mục tiêu nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, các hộ dân tại đây đang đi tìm mua cành cây về giâm, sau khi bộ rễ phát triển sẽ nhân rộng ra đất vườn.

Để tránh lãng phí tài nguyên đất và có thêm nguồn thu nhập vào dịp Tết, một số hộ lên kế hoạch trồng bổ sung một số loại cây ngắn ngày như cẩm tú mai hoặc cây lá gấm, đồng thời mua các loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng giúp cây phát triển mạnh hơn.

Ông Đỗ Đình Điểm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê cho biết lũ trên sông Hồng và sông Đào gây ngập úng cho các khu dân cư và hoa màu tại các bãi ven sông, gây thiệt hại trên 43ha diện tích trồng hoa, cây cảnh.

Sau khi nước rút, địa phương đang tuyên truyền, vận động người dân nhanh chóng thu dọn ruộng vườn, tiến hành mua giống để khôi phục lại sản xuất.

Tại phường Thiên Trường, nơi có diện tích trồng hoa cúc lớn nhất tỉnh Ninh Bình, sau khi nước rút, nhiều hộ dân trồng hoa ngoài khu vực đê bối Mỹ Tân đang nhổ bỏ gốc các cây bị chết, dọn dẹp các loại rác khỏi vườn, chuẩn bị cày đất để gieo những mầm cây mới.

Người dân phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình chuẩn bị cây giống để trồng lại vào những diện tích đã bị chết do nước ngập. (Ảnh: Công Luật/ TTXVN)

Ông Vũ Trọng Doan, thôn Hồng Hà 1 cho hay đợt mưa bão vừa qua đã khiến 2 sào hoa bán cành và 1 sào hoa cúc giống của gia đình bị thiệt hại, ước tính khoảng 80 triệu đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, nắng đều, khoảng 1 tháng nữa người dân mới bắt đầu xuống giống trồng lại.

Hiện nay giống hoa tại địa phương đang khan hiếm, người dân phải trông chờ giống từ Đà Lạt chuyển về, mặc dù chất lượng không cao bằng các loại giống hoa bản địa, nhưng người dân vẫn phải lựa chọn để kịp khung thời vụ.

Theo bà Chu Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thiên Trường, ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã khiến 40ha diện tích trồng hoa của thôn Hồng Hà và 10 ha ngoài đê Mỹ Trung đã bị ngập. Để nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, địa phương đang tuyên truyền, hướng dẫn người dân khẩn trương thu dọn lại những diện tích hoa đã bị chết, tiến hành cày bừa, phơi đất, xuống giống để kịp vụ hoa Tết, có nguồn thu nhập nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng của bão số 10, kèm theo lốc, lốc xoáy bất thường và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, hệ thống cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, giao thông và sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Ninh Bình.

Thiên tai đã làm 9 người chết, 50 người bị thương, hơn 3.150 ha lúa mùa bị ngập úng, nghiêng đổ; 200 ha ao nuôi thủy sản bị tràn bờ; nhiều diện tích trồng hoa, cây cảnh bị chết.

Sau khi nước rút, tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các địa phương nhanh chóng cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân triển khai kịp thời các giải pháp phục hồi sản xuất, nhất là trồng trọt, thuỷ sản, chăn nuôi, đặc biệt là việc cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi tại các vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai để thúc đẩy sản xuất kinh doanh./.

Bắc Ninh: Bảo đảm đời sống người dân trở lại bình thường sau khi lũ rút Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị sau khi lũ rút, các xã cần tập trung khắc phục hậu quả, tăng cường lực lượng triển khai tổng vệ sinh môi trường bảo đảm sinh hoạt đời sống người dân trở lại bình thường.