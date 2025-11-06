Bão Kalmaegi giật cấp 17, cách Quy Nhơn khoảng 310 km

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 13 (Kalmaegi) duy trì cường độ, hướng di chuyển, cách Quy Nhơn khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam.

Hồi 8 giờ sáng 6/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Đến 19 giờ ngày 6/11, bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, rủi ro thiên tai cấp 4 tại khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía Đông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo đến 7 giờ ngày 7/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào, sức gió giảm còn cấp 7, giật cấp 9.

Đến 19 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Thái Lan và đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp có sức gió dưới cấp 6. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và nước dâng: Trên Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng cao 3-6 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 7-9 m.

Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng nước dâng do bão cao 0,4-0,8 m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sóng tràn đê, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió lớn và sóng cao.

Trên đất liền từ chiều 6/11, khu vực từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Mưa lớn trên diện rộng.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150-300 mm, có nơi trên 450 mm.

Từ ngày 7-8/11, mưa lan ra Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Trung tâm cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa cường độ lớn trên 200 mm/3 giờ, lốc xoáy và gió giật mạnh trước, trong khi bão đổ bộ.

Cảnh báo thiên tai cấp 4 tại khu vực giữa Biển Đông, Quảng Ngãi-Gia Lai; cấp 3 tại vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Bản tin tiếp theo được phát lúc 11 giờ ngày 6/11./.

