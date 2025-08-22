Xã hội

Bắt Giám đốc chi nhánh Ngân hàng vì làm lộ bí mật công tác

Đây là kết quả trong quá trình Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra chuyên án cho vay nặng lãi do nhóm của Lâm Thị Thu Em còn gọi là "Má Hạnh") và con trai Nguyễn Văn Đang cầm đầu.

Linh Sơn
Trần Hữu Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trần Hữu Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung), Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) tại khu vực quận Gò Vấp (cũ) để điều tra, làm rõ về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác” theo Điều 337, Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan Công an, đây là kết quả trong quá trình Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra chuyên án cho vay nặng lãi do nhóm của Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, còn gọi là "Má Hạnh") và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

Trước đó ngày 11/8, lực lượng chức năng đã đồng loạt triệt phá và bắt giữ Em, Đang cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Công an cũng phát hiện Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2024 đến nay dưới hình thức tiền góp, tiền đứng với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 180% đến 360% mỗi năm.

Nhóm này núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để làm địa điểm giao dịch và thu tiền của người vay.

Công an xác định, hoạt động của băng nhóm này đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương và bước đầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Hồ Chí Minh #Giám đốc chi nhánh Ngân hàng #lộ bí mật #công tác Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle. (Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)

Kiều bào - "nguồn lực mềm" của Việt Nam

Từ Brussels, nơi chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle đã gắn bó trong hơn 10 năm, hình ảnh 1 trí thức trẻ người Việt dấn thân quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng, trở thành minh chứng sinh động.

Gìn giữ nghề đóng ghe, xuồng bên dòng Vàm Cỏ Đông

Gìn giữ nghề đóng ghe, xuồng bên dòng Vàm Cỏ Đông

Bên dòng sông Vàm Cỏ Đông lặng lẽ chảy qua vùng đất Cần Giuộc xưa-nay thuộc xã Tân Tập (Tây Ninh), tiếng đục, tiếng khoan, tiếng cưa vẫn vang lên đều đặn trong cơ sở đóng tàu của ông Huỳnh Văn Hiệu.