Bắt Giám đốc chi nhánh Ngân hàng vì làm lộ bí mật công tác

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung), Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) tại khu vực quận Gò Vấp (cũ) để điều tra, làm rõ về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác” theo Điều 337, Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan Công an, đây là kết quả trong quá trình Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra chuyên án cho vay nặng lãi do nhóm của Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, còn gọi là "Má Hạnh") và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

Trước đó ngày 11/8, lực lượng chức năng đã đồng loạt triệt phá và bắt giữ Em, Đang cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Công an cũng phát hiện Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2024 đến nay dưới hình thức tiền góp, tiền đứng với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 180% đến 360% mỗi năm.

Nhóm này núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để làm địa điểm giao dịch và thu tiền của người vay.

Công an xác định, hoạt động của băng nhóm này đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương và bước đầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định./.

