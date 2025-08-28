Bộ NN-MT kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ và Đề án 06

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký ban hành Quyết định số 3368/QĐ-BNNMT kiện toàn Ban Chỉ đạo của bộ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm có 35 thành viên, do Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng làm Trưởng ban. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Phó Trưởng ban thường trực. Thứ trưởng Trần Quý Kiên và Thứ trưởng Võ Văn Hưng đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo còn có thư ký và 30 thành viên là thủ trưởng các vụ, cục, viện nghiên cứu, cơ quan báo chí và đoàn thể, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng bộ, Cục Chuyển đổi số, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục Quản lý đất đai; Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia…

Theo quyết định, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành đồng bộ các hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 cũng như thực hiện cải cách hành chính của bộ.

Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sẽ trực tiếp chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết và Quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng thời theo dõi, đánh giá, sơ kết và tổng kết tình hình thực hiện.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng thăm gian trưng bày 80 năm thành tựu của ngành Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Khương Trung)

Không chỉ dừng lại ở phạm vi nội bộ, ban chỉ đạo còn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương nhằm bảo đảm sự thống nhất và hiệu quả trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

Để nâng cao hiệu lực hoạt động, ban chỉ đạo được tổ chức thành 3 tổ công tác chuyên trách. Trong đó, Tổ Công tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm Tổ trưởng; Tổ Công tác triển khai Đề án 06 do Thứ trưởng Trần Quý Kiên phụ trách; Tổ Công tác về cải cách hành chính do Thứ trưởng Võ Văn Hưng đứng đầu.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mỗi tổ công tác sẽ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công; có thể huy động chuyên gia trong và ngoài nước để hỗ trợ.

Việc kiện toàn trên không chỉ tạo lập một cơ chế điều hành tập trung, đồng bộ và thống nhất, mà còn khẳng định quyết tâm trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt của phát triển.

Bên cạnh đó, với việc gắn kết với Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, Ban chỉ đạo sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ./.

Toàn dân bảo vệ môi trường: Cộng hưởng sức mạnh vì một Việt Nam xanh sạch đẹp Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh khi toàn dân đồng lòng, mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn, để đất nước ta thật sự trở thành Tổ quốc xanh, sạch, đẹp, bền vững.