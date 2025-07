Bộ Xây dựng đề xuất áp dụng tiêu chuẩn khí thải ôtô lưu hành theo khu vực

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô có đăng ký biển số của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thay vào đó áp dụng tiêu chuẩn khí thải ôtô lưu hành theo khu vực.

Tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn Việt Nam khí thải ôtô lưu hành ở Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung 1 điều theo hướng quy định mức khí thải theo vùng và có lộ trình áp dụng theo thời gian để các xe có tiêu chuẩn khí thải cao (phát thải thấp) lưu hành tại khu vực có mật độ dân cư cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và dịch chuyển xe có tiêu chuẩn khí thải thấp (phát thải cao) về hoạt động tại khu vực có mật độ dân cư thấp.

Tại dự thảo Quyết định, đến 1/1/2026 xe sản xuất từ năm 2017 không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải mức 3; xe sản xuất từ năm 2022 không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và đến 1/1/2028 xe sản xuất từ năm 2022 trở đi không được lưu hành trên toàn quốc do không đáp ứng được mức 5. Trong khi đó, các xe có năm sản xuất trước đó vẫn được lưu hành do được áp dụng mức khí thải thấp hơn (mức 1, mức 2).

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất lộ trình áp dụng mức khí thải ôtô lưu hành ở Việt Nam như sau:

Khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương: từ ngày 1/1/2026 áp dụng mức 3; từ ngày 1/1/2028 áp dụng mức 4; từ ngày 1/1/2030 áp dụng mức 5.

Khu vực ngoại thành của các thành phố trực thuộc Trung ương: từ ngày 1/1/2026 áp dụng mức 2; từ ngày 1/1/2028 áp dụng mức 3; từ ngày 1/1/2030 áp dụng mức 4.

Các khu vực còn lại áp dụng như sau: áp dụng mức 1 đối với xe có năm sản xuất trước năm 1999; mức 2 đối với xe có năm sản xuất từ năm 1999 trở về sau kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Từ ngày 1/1/2028 áp dụng mức 2.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi hiệu lực thi hành quyết định từ ngày 1/1/2026, để các cơ quan quản lý có thời gian xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; người dân cũng có thời gian chuẩn bị sửa chữa, bảo dưỡng, chuyển đổi phương tiện cho phù hợp với lộ trình áp dụng mức khí thải ôtô lưu hành; các cơ sở đăng kiểm có thời gian chuẩn bị trang thiết bị, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng; cần có thời gian để các cơ quan quản lý xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi phương tiện phù hợp với lộ trình khí thải của quyết định…/.

