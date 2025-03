Cà Mau: Thanh niên 22 tuổi bị xuất huyết não, đột quỵ do hút shisha kéo dài

Mới đây, các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống một trường hợp đột quỵ do hút shisha trong thời gian dài.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nam thanh niên 22 tuổi, quê Cà Mau nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội.

Hình ảnh chụp CT scan cho thấy, bệnh nhân bị xuất huyết não. Khi khảo sát thêm bằng cộng hưởng từ, các bác sỹ ghi nhận có huyết khối tại nhiều vị trí trong hệ thống tĩnh mạch não.

Tìm hiểu kỹ về bệnh sử, người bệnh có thói quen hút shisha thường xuyên và ngày càng tăng dần trong suốt một năm qua. Sau khi được chẩn đoán và điều trị kịp thời, các bác sỹ đã giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn.

Theo bác sỹ Nguyễn Huy Thắng, hút shisha làm tăng nguy cơ tạo huyết khối bởi trong khói shisha chứa nicotine và carbon monoxide (CO). Nicotine kích thích giải phóng các yếu tố đông máu, làm máu dễ đông hơn (trạng thái tăng đông).

Còn CO làm giảm oxy trong máu, gây stress cho hệ tuần hoàn và thúc đẩy hình thành cục máu đông.

Theo nghiên cứu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một buổi hút shisha (khoảng 1 giờ) khiến người dùng hít lượng CO gấp 9 lần và nicotine gấp 1,7 lần so với một điếu thuốc lá.

Bên cạnh đó, các chất độc trong khói shisha như kim loại nặng (chì, cadmium) và hợp chất hữu cơ độc hại, gây viêm, tổn thương nội mạc tĩnh mạch.

Thành mạch bị tổn thương là nơi lý tưởng để cục máu đông bám vào và phát triển. Hút shisha thường diễn ra trong thời gian dài và ở tư thế ngồi, ít vận động làm chậm lưu thông máu, đặc biệt ở tĩnh mạch chân, tạo điều kiện cho huyết khối hình thành.

Đây là yếu tố quan trọng trong “tam giác Virchow” (tăng đông, tổn thương mạch, ứ trệ máu).

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã cảnh báo shisha gây hại cho hệ tim mạch tương tự hoặc hơn thuốc lá, bao gồm nguy cơ huyết khối./.

