Thế giới

Các ứng cử viên lãnh đạo LHQ tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình

Từng người đã thuyết trình những yếu tố khiến mình là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí người đứng đầu Liên hợp quốc, nêu bật những thế mạnh để đối mặt với một giai đoạn đầy khó khăn này.

Nguyễn Hằng
Quang cảnh một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 23/7, 6 ứng cử viên tranh cử chức Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tới đã tham gia phiên tranh luận tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Cuộc họp do Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock tổ chức với sự hỗ trợ của công ty truyền thông Bloomberg, và được phát trực tiếp trên kênh UN Web TV và các nền tảng của Bloomberg.

Các ứng cử viên gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi (người Argentina), cựu Tổng thống Senegal Macky Sall, cựu Ngoại trưởng Ecuador María Fernanda Espinosa, nhà kinh tế Costa Rica Rebeca Grynspan và nhà ngoại giao Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett đã tham dự và trả lời các câu hỏi của các nhà ngoại giao, nhân viên Liên hợp quốc và những người điều phối của Bloomberg.

Từng người đã thuyết trình những yếu tố khiến mình là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí người đứng đầu Liên hợp quốc, nêu bật những thế mạnh để đối mặt với một giai đoạn đầy khó khăn do các cuộc xung đột trên thế giới, dẫn chứng kinh nghiệm quốc gia hoặc quốc tế và khẳng định khả năng đối thoại với tất cả các bên.

Cuối cuộc họp, 6 ứng cử viên trình bày các ưu tiên của họ trong 100 ngày đầu đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký Liên hợp quốc nếu đắc cử.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Baerbock nêu rõ: “Hôm nay đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình lựa chọn Tổng thư ký tiếp theo của Liên hợp quốc - một trong những công việc có lẽ là thách thức nhất nhưng cũng vinh dự nhất trên thế giới.”

Người được bầu chọn sẽ không chỉ là gương mặt đại diện, mà còn là người gìn giữ cho “ngôi nhà chung” của nhân loại.

Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ giúp bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc cùng 3 trụ cột chính - hòa bình và an ninh, phát triển bền vững và quyền con người - trong bối cảnh thế giới đối mặt những thách thức chưa từng có tiền lệ, nhưng cũng có nhiều cơ hội mới.

Theo kế hoạch, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ lựa chọn ứng cử viên Tổng thư ký trong một loạt các cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu từ tháng 7 tới, để trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn.

Tổng thư ký tiếp theo dự kiến nhậm chức vào ngày 1/1 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thư ký Liên hợp quốc #ứng cử viên #người đứng đầu Liên hợp quốc
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