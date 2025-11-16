Campuchia và Thái Lan sẵn sàng giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại

Theo Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA), Thủ tướng nước này Anwar Ibrahim cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những diễn biến mới nhất liên quan tới vấn đề biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời nhấn mạnh hai nước láng giềng sẵn sàng tiếp tục lựa chọn đối thoại và các biện pháp ngoại giao để giải quyết căng thẳng biên giới, phù hợp với khuôn khổ Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur.

Trên mạng xã hội Facebook ngày 14/11, nhà lãnh đạo Malaysia nêu rõ ông đã thông báo với Tổng thống Trump về việc Thái Lan và Campuchia đã rút binh sỹ khỏi khu vực biên giới, đúng với những gì đã thống nhất trong thỏa thuận hòa bình.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng đã hoan nghênh vai trò của Tổng thống Trump trong nỗ lực hỗ trợ hai bên nhằm đảm bảo có thể xử lý mọi khác biệt một cách trật tự để duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn trang tin BTV News của Đài truyền hình Bayon (Campuchia) ngày 16/11 đưa tin Thủ tướng Malaysia xác nhận có kết quả tích cực từ các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan.

Trong các cuộc điện đàm này, Thủ tướng Campuchia và Thái Lan đều tái khẳng định với người đồng cấp Malaysia rằng sẽ thực hiện thỏa thuận hòa bình và thúc đẩy hoạt động rà phá bom mìn ở khu vực biên giới chung.

Tại Thái Lan, truyền thông nước này như tờ Pattaya Mail ngày 16/11 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã điện đàm với Tổng thống Trump và Thủ tướng Anwar Ibrahim về tình hình biên giới với Campuchia.

Cụ thể, trong cuộc trao đổi với ông Trump ngày 14/11, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan vẫn cam kết gìn giữ hòa bình và điều quan trọng nhất là nước này phải được phép triển khai các hoạt động rà phá bom mìn ở 13 khu vực đã thống nhất trước mà không gặp trở ngại gì, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân ở cả hai bên biên giới.

Đáp lại, Tổng thống Trump cam kết hỗ trợ các cuộc đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời nhấn mạnh cả Mỹ và Malaysia sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý Washington không có ý định can thiệp vào các cơ chế song phương giữa Thái Lan và Campuchia trong việc giải quyết các vấn đề biên giới hai nước.

Trong cuộc điện đàm khác cùng ngày với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhà lãnh đạo Thái Lan thông báo về nội dung đã điện đàm với Tổng thống Trump trước đó và nói rõ việc rà phá bom mìn là nội dung cốt lõi được nêu trong Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur.

Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur được Thủ tướng Anutin và người đồng cấp Campuchia Hun Manet ký ngày 26/10, bên lề Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Anwar Ibrahim và Tổng thống Trump.

Thủ tướng Anwar Ibrahim coi thỏa thuận này là khuôn khổ giải quyết tranh chấp lâu dài giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời nhấn mạnh Malaysia sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian công bằng để hỗ trợ hai nước đạt được giải pháp bền vững, góp phần vào ổn định của khu vực.

Những nỗ lực ngoại giao nói trên được tiến hành sau khi Thái Lan thông báo đình chỉ thỏa thuận hòa bình ký với Campuchia sau khi xảy ra vụ nổ mìn mới nhất tại khu vực biên giới giữa hai nước hồi đầu tuần này./.

