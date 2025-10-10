Cần Thơ: Chuyến xe nghĩa tình chở 20 tấn hàng hóa đến với bà con vùng lũ

Chiều 10/10, tại thành phố Cần Thơ, chuyến xe nghĩa tình đồng hành cùng người dân vùng bão, lũ do Thành đoàn, Liên đoàn lao động thành phố phối hợp vận động đã xuất phát, chuyển khoảng 20 tấn hàng hóa đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trong những ngày qua.

Các loại hàng hóa này gồm 4 máy thở oxy y tế, thuốc, vật dụng vật tư y tế, hơn 19 tấn nhu yếu phẩm, khoảng 7,5 tấn gạo, trên 500 thùng mì, trên 330 thùng sữa được người dân thành phố Cần Thơ ủng hộ gửi đến đồng bào vùng bão, lũ sẽ được chuyển đến Hà Tĩnh.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, qua nắm thông tin về tình hình bão, lũ, Thành đoàn Cần Thơ đã kết nối với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh để nắm bắt nhu cầu về các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con vùng lũ.

Thành đoàn phối hợp với Liên đoàn lao động tiến hành vận động, tiếp nhận ủng hộ. Các vật dụng, nhu yếu phẩm sẽ được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp nhận và phân phối, hỗ trợ đến tận tay người dân.

Chuyến xe nghĩa tình có sự phối hợp giữa đoàn viên, thanh niên, sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đoàn, đoàn viên công đoàn và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ trong tiếp nhận, sắp xếp nhu yếu phẩm để chuyển ra Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục trao đổi, liên hệ với các tỉnh, Thành đoàn nơi bị ảnh hưởng bởi bão, lũ để nắm thông tin; qua đó sẽ quyết định thực hiện việc tiếp tục vận động ủng hộ nếu các tỉnh, Thành đoàn có nhu cầu cần hỗ trợ, anh Trần Việt Tuấn thông tin.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đến thăm, động viên lực lượng chuyển nhu yếu phẩm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho rằng chuyến xe nghĩa tình là hoạt động thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của Thành đoàn, Liên đoàn lao động và người dân thành phố đối với các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão, lũ thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị, Thành đoàn, Liên đoàn lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh vận động các nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn ủng hộ, chia sẻ khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần với đồng bào vùng bão, lũ.

Trong công tác tiếp nhận, cần lưu ý ưu tiên tiếp nhận các nhu yếu phẩm cấp thiết đối với bà con, đảm bảo các nhu yếu phẩm được vận chuyển an toàn, không bị hư hỏng khi đến tay bà con vùng lũ.

Trước đó, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Cần Thơ đã ủng hộ 2,5 tỷ đồng đến đồng bào các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và Quảng Trị khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra./.

