Cảnh sát giao thông bảo đảm tuyệt đối an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Đánh giá về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 3/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục và Công an các địa phương đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, phương án được phê duyệt.

Cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông nắm vững yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đối với từng địa bàn, tuyến đường và vị trí được phân công với phương châm “triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, không để xảy sơ suất dù là nhỏ nhất; đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, để nhân dân được thụ hưởng, xem diễu binh, diễu hành; lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, vì nhân dân phục vụ”.

Cục Cảnh sát giao thông bố trí 100% lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông và dẫn đoàn; đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc duy trì, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý ùn tắc giao thông do tập trung đông người, du khách du lịch, ngăn chặn tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trong dịp diễn ra Lễ kỷ niệm, tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt; công tác dẫn đoàn đảm bảo đúng thời gian, chương trình và an toàn tuyệt đối.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù thời tiết thay đổi liên tục nhưng cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành tốt quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ, lễ tiết, tác phong đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân, góp phần giúp Lễ kỷ niệm được diễn ra an toàn, trang nghiêm, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

Thống kê cho thấy, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm 116 người tử vong, 128 người bị thương. So với 4 ngày nghỉ lễ 2/9 năm 2024, giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng, chứng chỉ chuyên môn 1.198 trường hợp, 4.464 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 180 ô tô, 8.839 môtô.

Tuy tai nạn giao thông có giảm so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2024, nhưng số người chết vẫn ở mức cao, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức kém của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, việc không giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo về tốc độ phù hợp với điều kiện đường sá, cầu, hầm chui, thời tiết, nhất là với những người lái xe kinh doanh vận tải (xe tải, xe khách…).

Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới triển khai các biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm của người lái xe kinh doanh vận tải và đề xuất thực hiện nhiều biện pháp quản lý nghề, để họ tự ý thức được trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho người và tài sản phía sau tay lái./.

Dịp Quốc khánh 2025: Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí So với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, số vụ tại nạn giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).