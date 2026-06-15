Chân dung nữ sinh lớp 10 là đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc

Trương Nguyễn An Nhiên, nữ sinh lớp 10 Anh 1 - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế là đại biểu trẻ tuổi nhất trong số gần 800 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đại hội sẽ diễn ra trong các ngày 24/6 và 25/6 tới đây tại Hà Nội.

An Nhiên hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường, Bí thư chi Đoàn lớp 10 Anh 1.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, An Nhiên cho biết em khá bất ngờ khi biết mình là đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới. “Suốt quá trình hoạt động đoàn, hoạt động ngoại khóa, em không nghĩ sự nhiệt huyết và cống hiến của mình lại được ghi nhận như vậy,” An Nhiên chia sẻ.

Xúc động và tự hào khi được là đại biểu trẻ tuổi nhất nhưng An Nhiên cũng cho hay em có chút lo lắng khi tham gia sự kiện rất lớn và quan trọng này.

Tuy mới học lớp 10 và được kết nạp Đoàn cuối năm lớp 9 nhưng An Nhiên đã có “thâm niên” và bề dày thành tích khi có nhiều năm tham gia hoạt động đoàn, đội sôi nổi.

Ở bậc trung học cơ sở, An Nhiên là liên đội trưởng. Năm lớp 9, em đạt danh hiệu liên đội trưởng xuất sắc trong điều hành liên đội.

Năng nổ trong các hoạt động đoàn, đội nhưng An Nhiên cho hay em luôn xác định việc học luôn là ưu tiên số 1 và luôn duy trì thành tích học tập tốt. Suốt 4 năm bậc trung học cơ sở em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, thi đỗ vào ngôi trường trung học phổ thông danh giá nhất đất cố đô.

An Nhiên cũng là Quán quân bảng Piano Liên hoan Piano, Keyboard, Guitar không chuyên “Phím đàn xanh” 2023; giải Thí sinh triển vọng bảng A Piano Festival Piano – Guitar lần thứ nhất 2020, giải Thí sinh triển vọng Festival Piano lần thứ hai 2023.

Chia sẻ bí quyết để cân bằng giữa việc học và hoạt động đoàn, đội An Nhiên cho hay em luôn giới hạn thời gian để hoàn thành các bài tập.

“Khi đó, hiệu quả học sẽ cao hơn và thời gian hoàn thành bài tập ngắn hơn. Sau đó, em có thời gian dành cho các hoạt động đoàn, hoạt động ngoại khóa nhiều hơn và đặc biệt là có thể dành toàn bộ tâm trí vào các hoạt động đó mà không lo lắng việc học,” An Nhiên chia sẻ.

An Nhiên đã có nhiều năm tham gia hoạt động đoàn, đội với nhiều thành tích xuất sắc. (Ảnh: NVCC)

Theo An Nhiên, khó khăn khi tham gia hoạt động đoàn là phải tiếp xúc với nhiều người ở nhiều độ tuổi. Nhiều bạn còn e ngại, chưa mạnh dạn để bước ra khỏi giới hạn, cần cán bộ đoàn động viên, khích lệ. Tuy nhiên, chính từ những khó khăn đó đã giúp cho các cán bộ đoàn phải luôn nỗ lực hơn, từ đó trưởng thành hơn.

“Sau mỗi hoạt động đoàn, dù nhỏ hay lớn, em đều thấy mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, hoàn thiện bản thân hơn. Em có cơ hội để rèn luyện, phát triển các kỹ năng như giao tiếp, quản lý thời gian… và có cơ hội để trở thành đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn lần thứ XIII,” An Nhiên nói.

Chia sẻ về niềm vui, niềm vinh dự khi sắp tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc, An Nhiên cho biết dù có chút lo lắng vì tự thấy mình còn rất nhỏ nhưng đây là cơ hội để em có thể tiếp xúc, lắng nghe và học hỏi từ những anh chị, những cán bộ đoàn xuất sắc để có thể áp dụng trong cuộc sống, trong học tập và đặc biệt là trong các hoạt động đoàn của chi đoàn mình và của Đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra trong các ngày 24/6 và 25/6 tới đây tại Hà Nội với sự tham dự của 786 đại biểu.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, tính kế thừa, tính tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thanh niên.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII./.

Gần 800 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ngày 24 và 25/6 với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

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