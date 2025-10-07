Thế giới

Chính quyền Syria đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện với lực lượng người Kurd

Chính quyền Syria và lực lượng người Kurd đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, với sự tham gia trung gian của Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột tại miền Bắc và Đông Bắc nước này.

Đức Trung
Niềm vui của người dân sau khi Khu tự trị người Kurd đạt thỏa thuận sáp nhập vào chính quyền Syria, tại Qamishli, Syria, ngày 10/3/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Niềm vui của người dân sau khi Khu tự trị người Kurd đạt thỏa thuận sáp nhập vào chính quyền Syria, tại Qamishli, Syria, ngày 10/3/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/10, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Murhaf Abu Qasra thông báo chính quyền nước này đã đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện với các lực lượng người Kurd trong cuộc gặp cùng ngày với thủ lĩnh người Kurd Mazloum Abdi tại thủ đô Damascus.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Abu Qasra nêu rõ: “Chúng tôi đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận cũng như các điểm triển khai quân sự ở miền Bắc và Đông Bắc Syria.”

Tuyên bố cũng cho biết việc thực thi thỏa thuận sẽ được bắt đầu ngay lập tức.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có cuộc thảo luận với ông Abdi, với sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper.

Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng Bảy vừa qua giữa Tổng thống al-Sharaa và ông Abdi, thủ lĩnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh việc thực hiện thỏa thuận hồi tháng Ba liên quan đến tích hợp các thể chế của người Kurd vào Chính phủ Syria đang bị đình trệ.

Đáng chú ý, ngay trong đêm 6/10 vẫn xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu tại các quận có đa số người Kurd sinh sống ở thành phố Aleppo./.

(TTXVN/Vietnam+)
