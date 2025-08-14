Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất

Chiều 14/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về kết quả nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8/2025 rất thành công và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phóng viên Việt Nam về nội dung này.

Điểm lại một số kết quả chính về chuyến thăm, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Thứ nhất, chuyến thăm làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Thứ hai, chuyến công tác đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới nhiều khó khăn, bất ổn, hai bên sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đề xuất với phía Hàn Quốc định hình tầm nhìn chiến lược mới, chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.

Thứ ba, chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên một số lĩnh vực trọng tâm như khoa học-công nghệ, phát triển hạ tầng chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao và hợp tác phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Thứ tư, hai bên nhấn mạnh nền tảng xã hội, giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết bền chặt quan hệ hữu nghị và hiểu biết hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn và hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.

Thứ năm, trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực, sẵn sàng tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống cũng như các thách thức toàn cầu./.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hàn Quốc: Nâng tầm hợp tác thực chất Việt Nam-Hàn Quốc Chuyến thăm là dịp để Việt Nam chuyển tải thông điệp đến bạn bè Hàn Quốc, cộng đồng quốc tế về quyết tâm và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế.