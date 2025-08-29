Công an An Giang truy tìm đối tượng lừa đảo và tạm giữ đôi vợ chồng cướp giật

Sáng 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Đặng Văn Nhỏ (sinh năm 1987, cư trú xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) để giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, anh L.N.V (cư trú tỉnh Vĩnh Long) đến Cơ quan Công an tố giác Đặng Văn Nhỏ có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Qua xác minh nội dung tin tố giác xác định, khoảng cuối năm 2024, Nhỏ liên hệ với các đối tượng chuyên làm giấy tờ giả qua mạng xã hội zalo để đặt làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả có diện tích hơn 5.145m2 và hơn 13.759m2 tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Ngày 21/1/2025, Nhỏ liên hệ với anh L.N.V để thỏa thuận sang nhượng quyền sử dụng đất trên cho V rồi chiếm đoạt số tiền 564 triệu đồng.

Nhỏ tiếp tục liên hệ các đối tượng chuyên làm giấy tờ giả để làm thêm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả có diện tích hơn 29.400m2 rồi liên hệ với V để thỏa thuận thế chấp với giá 900 triệu đồng.

Sau đó, V phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả nên V đã tố giác hành vi của Nhỏ đến Cơ quan Công an.

Không chỉ vậy, ngày 21/5/2025, Nhỏ còn liên hệ với anh L.H.T, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (cũ) để thỏa thuận sang nhượng quyền sử dụng đất cho anh T với giá 250 triệu đồng. Khi anh T đi làm các thủ tục để sang tên quyền sử dụng đất thì phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Công an tố giác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Đặng Văn Nhỏ thì cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc điều tra viên Lê Vũ Linh, số điện thoại 0974.302.272.

Cũng sáng 29/8, Công an xã Giang Thành (An Giang) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự vợ chồng Phan Thành Hiếu (sinh năm 1999) và Ngô Thị Kim Ánh (sinh năm 2005), cùng trú ấp 1, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Vợ chồng Phan Thành Hiếu và Ngô Thị Kim Ánh tại cơ quan Công an. (Nguồn: TTXVN phát)

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/8, bà Trần Thị B. đang đứng bên lề đường chờ mua bánh mỳ thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe gắn máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Công an xã Giang Thành phối hợp cùng người dân nhanh chóng tổ chức truy đuổi. Sau khoảng 30 phút, Công an đã khống chế, bắt giữ được cả 2 đối tượng cùng tang vật gồm một sợi dây chuyền vàng 18K, chiếc xe gắn máy không biển số mà các đối tượng sử dụng để gây án.

Hiếu khai nhận do nợ nần tiền bạc vì thường xuyên tham gia đá gà, cờ bạc, nên đã rủ vợ cùng thực hiện hành vi cướp giật để có tiền trả nợ./.

