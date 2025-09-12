Công an Hà Nội làm việc với streamer Độ Mixi về hình ảnh sử dụng chất cấm

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố vừa làm việc với Phùng Thanh Độ (sinh năm 1989, có biệt danh là Streamer Độ Mixi) liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh Streamer Độ Mixi - một KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) sử dụng chất gây nghiện (nghi là shisha) tại một quán bar. Đăng tải này bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm.

Đáng lưu ý, đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 nhưng lại được thực hiện bởi một cá nhân đang được một bộ phận giới trẻ coi là “thần tượng.” Điều này gây ảnh hưởng xấu đến những người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với Phùng Thanh Độ để xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, Phùng Thanh Độ thừa nhận mình chính là người trong video clip được lan truyền trên mạng xã hội và xác nhận việc có sử dụng shisha vào ngày 3/9.

Qua quá trình làm việc với cơ quan công an, Phùng Thanh Độ đã nhận thức về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

‎Qua sự việc trên, ‎Công an thành phố Hà Nội đề nghị các những người nổi tiếng trên mạng xã hội (KOL, KOC, Influncer) tuyệt đối chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội.

Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL song cũng kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng./.

Phát huy sức ảnh hưởng tích cực của KOL, củng cố 'lá chắn niềm tin' của xã hội Hội nghị mong muốn gửi đi thông điệp: Ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, giá trị thật quan trọng hơn con số ảo. Đây chính là lời kêu gọi các KOL chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh.