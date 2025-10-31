Công an Quảng Trị chi viện hỗ trợ thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an tỉnh Quảng Trị vừa thành lập Đoàn công tác đặc biệt với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng, tổ chức lên đường hỗ trợ công an và nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua.

104 cán bộ chiến sỹ lực lượng công an được trang bị 4 xe chở quân, 4 xe bồn chứa nước cùng đầy đủ dụng cụ lao động chuyên dùng. Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là phối hợp với lực lượng Công an thành phố Huế tổ chức dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường tại các khu vực thiết yếu bị ngập sâu, bao gồm Sở Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Sông Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và tuyến đường trọng điểm Lê Lợi.

Phát biểu trước lễ xuất quân, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, biểu dương tinh thần xung kích, không ngại khó khăn của 104 cán bộ, chiến sĩ đã xung phong sẵn sàng lên đường. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ phía trước là vất vả, hiểm nguy, yêu cầu các đồng chí tham gia đoàn công tác chi viện phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hỗ trợ đồng bào, nhân dân thành phố Huế yêu thương.

Đại tá Lê Phương Nam đề nghị các lực lượng tham gia hỗ trợ thành phố Huế phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn các cán bộ, chiến sỹ giữ vững sức khỏe, đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất.

Ngay trong sáng 31/10, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại thành phố Huế và nhanh chóng phối hợp cùng Công an thành phố Huế triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cán bộ, chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ công tác đến từng địa điểm được phân công, khẩn trương tiến hành dọn vệ sinh môi trường, đẩy bùn đất tại các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động hỗ trợ này không chỉ góp phần giúp thành phố Huế sớm ổn định đời sống, khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội, mà còn thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, truyền thống tương thân tương ái giữa các địa phương miền Trung./.

Đồng bào cả nước hỗ trợ người dân vùng lũ tại thành phố Huế Nước lũ trên các sông lớn của thành phố Huế rút dần, nhiều đoàn xe cứu trợ từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đang tiếp cận những khu vực còn ngập sâu để trao nhu yếu phẩm cần thiết giúp người dân.