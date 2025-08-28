Công bố 15 bài toán lớn về khoa học, đổi mới sáng tạo nông nghiệp và môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh mục 15 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành, nhằm giải quyết các vấn đề đáng quan tâm hiện nay liên quan đến ô nhiễm nguồn nước, không khí; phòng, chống thiên tai; chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc…

Theo đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Môi trường chủ trì phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nghiên cứu, huy động nguồn lực, chủ động tiếp cận, giải quyết 2 bài toán lớn về môi trường.

Trọng tâm là hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện hệ thống quản lý chất lượng không khí quốc gia (bao gồm giám sát, đánh giá, cảnh báo và dự báo ô nhiễm dựa trên nền tảng bản sao số,...); ứng dụng khoa học công nghệ đột phá trong xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường nền phục vụ quản lý môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai chương trình phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm trên các lưu vực sông lớn, quan trọng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Cục Khí tượng thủy văn chủ trì phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết bài toán làm chủ công nghệ chiến lược (như AI, Big data, IoT) trong quan trắc, giám sát, truyền tin, dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai chủ trì, hỗ trợ giải quyết bài toán nâng cao khả năng phòng, chống loại hình thiên tai lũ quét, sạt lở đất.

Nâng cao khả năng phòng, chống loại hình thiên tai. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược (như trí tuệ nhân tạo, bản sao số) trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, phục vụ xây dựng, phát triển, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

Cục Viễn thám quốc gia chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng viễn thám và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo tự động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng, quản lý rừng bền vững, tăng cường trữ lượng các bon và giá trị gia tăng của rừng, phát triển các sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ theo chuỗi giá trị bằng công nghệ chiến lược và chuyển đổi số.

Cục Chăn nuôi và thú y chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng hệ thống kê khai chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc (gồm giống, thức ăn, công nghệ chuồng trại, quy trình nuôi; vào, xuất ra đến giết mổ và siêu thị).

Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư chủ trì, phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển nền tảng số hóa và trợ lý ảo thông minh phục vụ quản lý nghề cá bền vững và truy xuất điện tử nguồn gốc thủy sản.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu cây cao lương phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học; đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp và môi trường đáp ứng bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp công nghệ xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và hiệu quả thích ứng trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ AI.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, huy động nguồn lực, giải quyết bài toán khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường biển; đột phá điều tra, nghiên cứu biển sâu./.

