Công bố các quyết định nhân sự Công an thành phố Cần Thơ mới

Chiều 29/6, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về tổ chức cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ chủ trì Lễ công bố.

Lãnh đạo Công an thành phố công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với 9 Phó Giám đốc Công an thành phố; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Công an cấp xã; Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, Công an cấp xã; Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ...

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an thành phố Cần Thơ (mới) có Giám đốc và 9 Phó Giám đốc, 29 đơn vị, 2 đồn Công an trực thuộc Công an thành phố và 103 Công an xã, phường.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an cấp tỉnh, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự “tinh, gọn, mạnh,” chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Quyết định cho các Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ mới. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị sau sáp nhập phải nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo tính liên tục, không để gián đoạn hay ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chuyên môn.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ huy, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa yêu cầu công an các đơn vị và công an cấp xã sau sáp nhập phải nhanh chóng hoàn thiện ban hành quy chế làm việc, phân công, giao việc cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1/7/2025, đồng thời duy trì thực hiện các thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an, không để gián đoạn, gây phiền hà cho người dân; đảm bảo tiến độ điều tra, giải quyết tố giác tội phạm, các vụ án, vụ việc đang thụ lý, không để chậm tiến độ, gia hạn thời gian giải quyết do công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.

Giám đốc Công an thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về địa giới, thủ tục hành chính và công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tập trung hoàn thành công tác chuyển giao nhiệm vụ, bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị giữa các đơn vị sau sáp nhập đảm bảo an toàn, bảo mật, không bỏ sót công việc; không bị mất, thất lạc, không để lộ, lọt bí mật nhà nước.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng chụp ảnh cùng Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ mới. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

"Công tác sắp xếp, sáp nhập sẽ không tránh khỏi những khó khăn nhất định, nhưng với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố tin tưởng rằng lực lượng Công an sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao," Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa nói./.

Phân công Đại tá Vũ Thành Thức phụ trách Công an thành phố Cần Thơ Đại tá Vũ Thành Thức (sinh năm 1968, quê quán huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ từ tháng 7/2020, vừa được phân công phụ trách Công an thành phố Cần Thơ.