Công bố chương trình tài trợ dinh dưỡng cho 150 vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam năm 2026

Ngày 28/5, tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, Herbalife Việt Nam chính thức công bố chương trình tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam trong năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể Dục Thể Thao, cùng 200 thành viên đại diện các cơ quan ban ngành, huấn luyện viên, vận động viên và đại diện truyền thông.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp Herbalife Việt Nam thực hiện chương trình hợp tác dài hạn với Ủy Ban Olympic Việt Nam và Ủy Ban Paralympic Việt Nam, kể từ năm 2012. Sáng kiến không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng mà còn bao gồm đào tạo về dinh dưỡng và thể lực, trao thưởng cho các vận động viên đoạt huy chương, cùng các hoạt động hỗ trợ tài chính và thể thao cộng đồng.

Lễ Ký Kết Hợp Tác giữa Herbalife và Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư Ký Ủy Ban Olympic Việt Nam, nhấn mạnh: “Các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các vận động viên tăng cường thể lực, nâng cao sức bền và duy trì phong độ. Sự hỗ trợ liên tục từ Herbalife đã góp phần đáng kể giúp các vận động viên phát huy tối đa tiềm năng và đạt thành tích tốt tại các giải đấu quốc tế.”

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư Ký Ủy Ban Paralympic Việt Nam, cũng chia sẻ: “Dinh dưỡng luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp các vận động viên người khuyết tật duy trì sức mạnh, cải thiện khả năng phục hồi và thi đấu đạt thành tích xuất sắc. Sự hỗ trợ của Herbalife thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp sức cho các vận động viên người khuyết tật Việt Nam.”

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam nhận tài trợ từ ông Vũ Văn Thắng Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thỏa thuận, các vận động viên sẽ được nhận bốn sản phẩm dinh dưỡng gồm: Thực phẩm bổ sung Herbalife 24 Rebuild Strength hương sô cô la, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Herbalife 24 Hydrate hương cam, Hỗn hợp dinh dưỡng thể thao Công thức 1 hương vani nguyên kem, và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà N-R-G.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi liên tục đồng hành cùng các vận động viên xuất sắc của Việt Nam trong suốt 14 năm qua. Chương trình hợp tác này phù hợp với cam kết vững chắc của công ty trong việc đóng góp thiết thực giúp đưa Thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới.”

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic, Ủy Ban Paralympic từ năm 2012 và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ năm 2021. Ngoài ra, công ty còn đồng hành cùng các giải marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon nhằm khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng./.

Lãnh Đạo Herbalife Việt Nam và các vận động viên tại buổi lễ công bố. (Ảnh: PV/Vietnam+)