Đặc khu Cô Tô miễn phí vé tàu ra vào đảo ngày 29 Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động vận tải từ đất liền ra đảo Cô Tô và ngược lại được triển khai tích cực nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thiết yếu và phục vụ khách du lịch.

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Ngọc Hân cho biết, ngày 29 Tết, Đặc khu Cô Tô tổ chức chuyến tàu mùa Xuân phục vụ quân, dân và cán bộ, miễn phí một chuyến ra đảo và một chuyến về đất liền.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân về quê đón Tết và du khách ra đảo vui Xuân, đơn vị vận tải trên địa bàn Đặc khu Cô Tô duy trì hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa ra, vào đảo hằng ngày, dự kiến đến hết ngày 29 Tết và hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết.

Tại các chợ dân sinh và trung tâm thương mại, nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nhất là nông sản, thực phẩm tươi sống, được bảo đảm dồi dào; giá cả được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng găm hàng, sốt giá.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với mục tiêu “tất cả người dân đều có Tết”, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang Đặc khu Cô Tô đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân.

Các đoàn công tác đã tổ chức thăm, tặng quà Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người cao tuổi và đảng viên tiêu biểu trên địa bàn. Những phần quà từ nguồn ngân sách và xã hội hóa được trao tận tay người dân, bảo đảm mỗi nếp nhà trên đảo đều có bánh chưng, mứt Tết và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại các đơn vị vũ trang đóng quân trên đảo như Tiểu đoàn Đảo Cô Tô, Đồn Biên phòng Cô Tô, không khí chuẩn bị Tết diễn ra ấm áp, sôi nổi với các hoạt động gói bánh chưng, trang trí doanh trại.

Cùng với việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết đầm ấm, các đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Năm 2025, Cô Tô ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong phát triển du lịch xanh và kinh tế biển bền vững, với hơn 350 nghìn lượt du khách, trong đó có khoảng 2,2 nghìn lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Đây là tiền đề quan trọng để Đặc khu Cô Tô bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với nhiều kỳ vọng bứt phá. Sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết không chỉ mang lại niềm vui, sự ấm áp về tinh thần, mà còn tiếp thêm động lực để quân và dân huyện đảo đoàn kết, chung sức xây dựng “pháo đài” kinh tế – quốc phòng vững chắc nơi cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc./.

