Đại sứ Việt Nam tại Mexico: Thúc đẩy hợp tác ASEAN và Mexico trên nhiều lĩnh vực

Trong các ngày từ 14-17/10, phái đoàn Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Mexico (ACMC) do Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch luân phiên của ACMC - dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Jalisco, một trong những “đầu tàu” kinh tế, công nghệ và sáng tạo của Mexico.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong khuôn khổ chuyến công tác, phái đoàn ACMC bao gồm Đại sứ các nước Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã chào xã giao Thống đốc Jesús Pablo Lemus Navarro, làm việc với thành viên nội các chính quyền bang Jalisco, Thị trưởng thành phố Zapopan Juan José Frangie, đại diện Hội đồng Doanh nghiệp Mexico về Ngoại thương, Đầu tư và Công nghệ (COMCE), thăm Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia (CONACyT) và dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Guadalajara.



Phái đoàn ASEAN làm việc cùng lãnh đạo thành phố Zapopan, bang Jalisco. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp Thống đốc Jesús Pablo Lemus Navarro, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Hải khẳng định ASEAN là một cộng đồng năng động với hơn 670 triệu dân, tổng GDP gần 4.000 tỷ USD và là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Ông nhấn mạnh việc Mexico đang chuẩn bị các bước tiến tới việc ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) thể hiện tầm nhìn chiến lược, mở ra cánh cửa hợp tác ngày càng sâu rộng với khu vực phát triển năng động này.

Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, Jalisco là biểu tượng của tinh thần sáng tạo và đổi mới - những giá trị mà ASEAN luôn hướng tới. Do đó, cộng đồng ASEAN mong muốn cùng Jalisco xây dựng những cây cầu hợp tác mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Thống đốc Jesús Pablo Lemus Navarro đánh giá chuyến thăm của đoàn ACMC là cơ hội quý báu để mở rộng hợp tác giữa Jalisco với ASEAN - khu vực “trẻ trung, năng động và đầy khát vọng.” Ông khẳng định Jalisco sẵn sàng chào đón các dự án đầu tư và trao đổi tri thức với các quốc gia Đông Nam Á.



Tại buổi làm việc với phái đoàn ACMC, thành viên nội các chính quyền bang Jalisco bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước thành tựu phát triển của ASEAN, coi Đông Nam Á là hình mẫu về hội nhập và hợp tác khu vực mà Mexico mong muốn học hỏi nhằm nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh tại khu vực Mỹ Latinh cũng như châu Mỹ.

Phái đoàn ASEAN chụp ảnh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Guadalajara, bang Jalisco. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Theo ông Salvador Zamora Zamora, Tổng Thư ký chính quyền bang Jalisco, ASEAN đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như có ảnh hưởng đáng kể trong hoạt động kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh Mexico đang thực hiện chính sách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại những thị trường mới nổi, việc tăng cường giao thương với các quốc gia ASEAN sẽ mang lại nhiều cơ hội về xuất khẩu và đầu tư, qua đó mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bang Jalisco.



Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Cindy Blanco Ochoa cho biết Jalisco hiện chiếm tới 70% ngành công nghiệp bán dẫn của Mexico và là cửa ngõ thương mại hướng ra Thái Bình Dương. Bà khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, du lịch chữa bệnh và công nghiệp sáng tạo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Du lịch Michelle Fridman Hirsch giới thiệu Jalisco như “linh hồn của Mexico”, nơi hội tụ đồ uống dân tộc tequila, ca nhạc dân gian mariachi và những giá trị văn hóa đặc trưng nhất. Mỗi năm, bang đón hơn 30 triệu lượt khách, và bà bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu du lịch, văn hóa giữa Jalisco và các nước Đông Nam Á.



Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng Luis Gerardo Ascencio Rubio nhắc lại sợi dây gắn kết lịch sử giữa Mexico và khu vực Đông Nam Á từ thế kỷ XVI qua tuyến hàng hải Galeón de Filipinas, mở ra hành trình giao lưu kéo dài gần nửa thiên niên kỷ, đồng thời khẳng định Jalisco mong muốn trở thành cầu nối văn hóa giữa châu Mỹ và châu Á nói chung và ASEAN nói riêng.



Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN-Jalisco, ông Miguel Ángel Landeros Volquarts, Chủ tịch COMCE Occidente (Hội đồng Doanh nghiệp Mexico về Ngoại thương, Đầu tư và Công nghệ khu vực miền Tây) nhấn mạnh chuyến công tác của phái đoàn ngoại giao ASEAN mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục, qua đó giúp bang Jalisco nói riêng và Mexico nói chung đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài.



Tại diễn đàn thu hút sự tham dự của nhiều cơ quan chính quyền cùng hàng chục doanh nghiệp địa phương, bên cạnh giới thiệu khái quát về thế mạnh cũng như chính sách thu hút đầu tư của từng quốc gia, Đại sứ các nước ASEAN đều khẳng định cơ hội hợp tác giữa ASEAN và Jalisco là rất lớn, đặc biệt khi cùng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các chính sách phát triển nông nghiệp, du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài.



Chuyến thăm Jalisco là bước nối tiếp trong nỗ lực đưa ASEAN đến gần hơn với các địa phương của Mexico, sau những chuyến làm việc thành công tại bang Nuevo León, Durango, Querétaro và Quintana Roo. Hoạt động này không chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa ASEAN và Mexico, mà còn mở ra một chương mới trong hợp tác liên khu vực - nơi tinh thần đổi mới của bang Jalisco gặp khát vọng vươn xa của ASEAN./.

Tuần lễ ASEAN tại Mexico: Khẳng định vai trò của Việt Nam trong kết nối khu vực Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Hải nêu rõ ASEAN và Mexico chia sẻ nhiều giá trị chung như tôn trọng độc lập, đa dạng văn hóa và ủng hộ chủ nghĩa đa phương, qua đó tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy CPTPP.