Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng dụ dỗ, xâm hại bé gái 13 tuổi

Gặp bé gái ở cùng buôn đang đứng trước cửa nhà, Y Sin đã rủ em đi chơi và đưa vào một chòi rẫy ngồi trò chuyện, thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngọc Minh
Cơ quan công an công bố lệnh bắt tạm giam đối tượng Y Sin Bkrông. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 4/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Y Sin Bkrông (25 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (theo quy định tại Điều 145, Bộ luật Hình sự).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5/7, sau khi đi uống rượu, Y Sin đi về nhà. Khi đi bộ đến trước nhà một bé gái ở cùng buôn, Y Sin đã rủ em đi chơi.

Sau đó, Y Sin dẫn nạn nhân đi bộ khoảng 1km và đưa vào một chòi rẫy ngồi trò chuyện, thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Đến khoảng 1 giờ ngày 6/7, gia đình không thấy bé gái về nhà nên đã đi tìm.

Sau khi tìm thấy và nghe bé gái kể lại toàn bộ sự việc, gia đình đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giao cấu #xâm hại bé gái #đơn tố cáo Đắk Lắk
