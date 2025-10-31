Đắk Lắk miễn nhiệm một Phó giám đốc Ban Quản lý dự án

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 01844/QĐ-UBND, ngày 31/10/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thực hiện việc quản lý, sử dụng viên chức và chế độ tiền lương đối với ông Phan Xuân Bách theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/12/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định kỷ luật nêu rõ: Trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, ông Phan Xuân Bách đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Quản lý dự án các giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 (từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2022) trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký 3 văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt thực hiện đảm bảo khối lượng công việc của các nhà thầu trong Liên danh thực hiện Dự án; không rà soát, điều chỉnh đơn giá hợp đồng thanh toán do yếu tố trượt giá khi nghiệm thu, thanh toán (46 lần) cho các nhà thầu Gói thầu số 03, 04 thuộc Dự án; nhiều lần nhận tiền từ các nhà thầu (đã nộp lại cho cơ quan điều tra), vi phạm pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo tại Quyết định số 1803-QĐ/UBKTTW ngày 08/11/2024./.

