Dấu mốc then chốt mở ra kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đang được lấy ý kiến rộng rãi cả ở trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để trí thức, cộng đồng người Việt đang sinh sống trên khắp 5 châu, trong đó có Trung Quốc được gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng cũng như đóng góp ý kiến quý báu của mình, để góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du Lịch và Thương mại Dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông đánh giá, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV là một tài liệu toàn diện, sâu sắc, phản ánh tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của Đảng trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều biến động.

Văn kiện không chỉ đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và sau 40 năm Đổi mới, mà còn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, từ đó đề ra những định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Một điểm nổi bật của Dự thảo là sự nhấn mạnh vào tư duy đổi mới, khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. Văn kiện xác định rõ quan điểm phát triển nhanh và bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được đề ra rõ ràng, thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Dự thảo cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, coi đây là then chốt cho mọi thành công. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được khẳng định là nhiệm vụ trọng tâm, với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm. Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được đánh giá là một bước đột phá mang tính lịch sử.

Bên cạnh những ưu điểm, Dự thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức lớn như nguy cơ tụt hậu, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, các vấn đề về môi trường, an sinh xã hội và những hạn chế trong năng lực quản lý, điều hành. Điều này cho thấy tinh thần nhìn nhận khách quan và sự tự đổi mới của Đảng.

Có thể thấy, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là một văn bản có tầm nhìn xa, định hướng rõ ràng, kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa và đột phá. Nếu được thông qua và tổ chức thực hiện hiệu quả, với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Văn kiện sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.

Bà Phạm Thị Thanh Loan khẳng định, trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, nội dung mà bà quan tâm và đánh giá cao nhất là sự định hình cho một mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đây là một tư duy chiến lược phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

Việc xác định rõ động lực then chốt này, cùng với các mục tiêu cụ thể như nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) lên trên 55% và phát triển kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP, cho thấy một quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, lao động chi phí thấp sang mô hình dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất lao động chất lượng cao. Sự gắn kết giữa đột phá công nghệ với ba trụ cột thể chế then chốt (kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN và nền dân chủ XHCN) tạo ra một khung khổ toàn diện cho sự phát triển bứt phá.

Để dự thảo Văn kiện được hoàn thiện hơn, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan đưa ra 3 đề xuất. Thứ nhất, về cơ chế hiện thực hóa nguồn lực con người: Trong khi Văn kiện nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài, cần làm rõ hơn các cơ chế đặc thù, vượt trội để biến chủ trương thành hiện thực. Cụ thể, cần có những chính sách đãi ngộ thực sự hấp dẫn, môi trường làm việc khoa học và cơ chế tự chủ mạnh mẽ cho các viện nghiên cứu, trường đại học để thu hút và giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, cần có lộ trình cụ thể để đưa tư duy về kinh tế số, sáng tạo vào hệ thống giáo dục ngay từ bậc phổ thông.

Thứ hai, về tính liên kết vùng trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới: Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương là một bước đột phá. Tuy nhiên, Văn kiện cần nhấn mạnh hơn nữa và đề ra các cơ chế, công cụ cụ thể để thúc đẩy liên kết vùng một cách hiệu quả trong không gian phát triển mới. Việc hình thành các “cực tăng trưởng," “hành lang kinh tế” cần được gắn với các cơ chế điều phối nguồn lực, chia sẻ lợi ích và kết nối hạ tầng xuyên suốt giữa các địa phương, tránh tình trạng phát triển manh mún, cát cứ.

Thứ ba, về vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu: Mặc dù Văn kiện đã đề cập, nhưng cần coi đây là một thách thức mang tính sống còn và cần được lồng ghép mạnh mẽ hơn nữa vào tất cả các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là cho các vùng đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải miền Trung. Cần có những chỉ tiêu, giải pháp rất cụ thể về kiểm soát ô nhiễm, phát triển hạ tầng ứng phó với thiên tai và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm.

Bà Phạm Thị Thanh Loan nhấn mạnh, dự thảo Văn kiện đã phác thảo một tầm nhìn đúng đắn và đầy khát vọng. Việc bổ sung, làm rõ các cơ chế, công cụ và lộ trình cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược sẽ giúp Văn kiện thực sự trở thành ngọn đuốc dẫn đường, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước giai đoạn mới.

Là một trí thức, kiều bào có thời gian sinh sống và làm việc tại Trung Quốc gần 20 năm, bà Phạm Thị Thanh Loan cho rằng, bà cũng như bà con cộng đồng người Việt khác tại Trung Quốc luôn hướng về Tổ quốc với một tình yêu và niềm tin sâu sắc. Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới được bà con đón đợi với nhiều kỳ vọng quan trọng, như một dấu mốc then chốt mở ra kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Trước hết, bà kỳ vọng Đại hội sẽ thông qua những quyết sách mang tính đột phá để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Cụ thể là việc thể chế hóa một cách mạnh mẽ và sáng tạo mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này sẽ tạo ra một sức hút lớn đối với đội ngũ trí thức và chuyên gia người Việt trên toàn cầu, mở ra cơ hội để bà con đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng nền kinh tế số, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ hai, bà mong đợi một môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng và ổn định hơn nữa. Một hệ thống thể chế đồng bộ, với các thủ tục hành chính được đơn giản hóa tối đa, sẽ là yếu tố then chốt để thu hút mạnh mẽ nguồn lực chất xám và tài chính từ kiều bào.

Bà khẳng định kiều bào sẵn sàng mang về những tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại, nhưng điều đó cần một cơ chế “mở cửa” thực sự từ trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Cuối cùng, bà kỳ vọng vào một sự kết nối chặt chẽ và bền vững hơn giữa cộng đồng kiều bào với đất nước. Theo bà, việc kiều bào được tham gia một cách thực chất hơn không chỉ vào các dự án kinh tế mà còn vào các diễn đàn đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, các chương trình phát triển giáo dục, văn hóa và xã hội sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đồng hành cùng Tổ quốc.

Sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, với vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, là niềm tự hào và là động lực để mỗi kiều bào trở thành một đại sứ, quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và tràn đầy khát vọng.

Với những kỳ vọng đó, bà Phạm Thị Thanh Loan tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Việt Nam sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng vào năm 2045./.

