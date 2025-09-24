Đoàn tàu cứu trợ GSF bị tấn công khi tiến gần Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sáng 24/9, đoàn tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla (GSF) cho biết họ đã bị tấn công bằng ít nhất 13 vụ nổ khi đang di chuyển trong vùng biển quốc tế, tiến gần tới Dải Gaza.

Trong thông cáo báo chí, GSF cáo buộc Chính phủ Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) “đang có hành động leo thang nguy hiểm một cách đáng báo động.”

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về sự liên quan của Israel trong các vụ việc nói trên.

Theo tuyên bố từ đoàn tàu chở hàng cứu trợ, suốt đêm 23/9 đã có 15 thiết bị bay không người lái (drone) bay ở độ cao thấp, liên tục quần thảo trên các tàu trong đoàn.

GSF cũng cáo buộc rằng các drone này đã thả vật thể không xác định xuống 10 con tàu của họ.

Người phát ngôn của GSF còn cho biết hệ thống liên lạc vô tuyến của đoàn đã bị can thiệp bởi các tín hiệu "đối địch," trong đó có những hành động được xem như “đòn tâm lý.”

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Israel, đoàn tàu GSF đã được đề nghị cập cảng Ashkelon để dỡ hàng cứu trợ. Tuy nhiên, đoàn tàu đã từ chối và tiếp tục hành trình hướng tới Dải Gaza.

Bộ này cho rằng quyết định đó đồng nghĩa với việc "đi vào vùng chiến sự và vi phạm lệnh phong tỏa hải quân."

Trước đó, vào ngày 10/9, khi đang neo đậu tại một cảng ở Tunisia, đoàn tàu cũng báo cáo đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái 2 lần. Chính phủ Tunisia sau đó tiến hành điều tra và cho rằng các vụ việc nhiều khả năng là do hỏa hoạn ngẫu nhiên.

Đoàn tàu này xuất phát từ Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 1/9, gồm hàng chục tàu thuyền với hàng trăm nhà hoạt động từ 44 quốc gia, với mục tiêu phá thế phong tỏa của Israel và đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza.

Trước tình hình trên, Liên hợp quốc đã kêu gọi tiến hành điều tra "độc lập, khách quan và toàn diện" đối với các cáo buộc liên quan vụ tấn công.

Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc Thameen Al-Kheetan nêu rõ trong tuyên bố rằng “bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có trách nhiệm trong các vi phạm được báo cáo cần phải chịu trách nhiệm.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công diễn ra trong đêm nhằm vào GSF. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Crosetto cho biết đã điều hướng một tàu hải quân Italy đến khu vực gần đoàn tàu nhằm sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông quốc tế đưa tin lực lượng Israel đã tiến sâu vào trong thành phố Gaza và áp sát khu vực trung tâm, trong khi nhiều người Palestine vẫn ở lại thành phố với hy vọng áp lực quốc tế ngày càng gia tăng về việc ngừng bắn sẽ giúp họ không mất nhà cửa, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.

Chiều 23/9, IDF thông báo đã hoàn tất bao vây thành phố Gaza tại dải đất cùng tên ven Địa Trung Hải này.

Các nhân viên y tế cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi không kích của Israel nhằm trúng một nơi trú ẩn cho các gia đình tản cư gần chợ trung tâm. Hai người khác cũng thiệt mạng trong một ngôi nhà gần đó.

Quân đội Israel cho biết vụ không kích nhằm vào hai tay súng của Phong trào Hồi giáo Hamas và khẳng định lực lượng của họ đã tìm cách giảm thiểu thương vong dân thường.

Tại khu Tel Al-Hawa, xe tăng tiến vào khu dân cư khiến nhiều người mắc kẹt trong nhà. Nhân chứng cho biết nhiều xe tăng cũng áp sát bệnh viện Al-Quds.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine (PRCS) cho biết một trạm cung cấp oxy đã bị hư hại.

Xe tăng Israel cũng tiến gần bệnh viện lớn nhất Gaza là Al Shifa. Nhân chứng và truyền thông Hamas cho biết quân đội Israel cáo buộc các tay súng Hamas khai hỏa từ trong khuôn viên bệnh viện, điều mà Hamas phủ nhận.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 đã gặp lãnh đạo một số nước Hồi giáo bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York.

Theo hãng thông tấn quốc gia của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), các cuộc thảo luận tập trung vào một lệnh ngừng bắn lâu dài, việc trao trả con tin Israel và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Tổng thống Trump, người trước đó đã lên án động thái của một số nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine nhằm gây sức ép với Israel, cho biết sẽ có cuộc gặp với phía Israel trong thời gian tới./.

