Đội tàu cứu trợ Gaza bị UAV tấn công ngoài khơi Hy Lạp

Ngày 23/9, tổ chức Global Sumud Flotilla - đơn vị tổ chức đoàn tàu chở hàng cứu trợ và các nhà hoạt động ủng hộ Palestine tới Gaza, cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ và phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một số tàu của họ ở ngoài khơi Hy Lạp.



Thông cáo cho biết các vật thể lạ đã được thả xuống gây nhiễu tín hiệu liên lạc và nhiều tiếng nổ vang lên, song chưa rõ có thương vong hay không. Một nhà hoạt động người Đức cho rằng 5 con tàu đã bị nhắm mục tiêu, đồng thời nhấn mạnh đoàn tàu chỉ chở hàng cứu trợ.



Đoàn tàu khởi hành từ Barcelona, Tây Ban Nha đầu tháng 9 nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza của Israel, từng 2 lần nghi bị UAV tấn công khi dừng tại Tunisia. Trong số các thành viên tham gia có nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg.



Israel trước đó tuyên bố sẽ không cho phép đoàn tàu cập Gaza và đã ngăn chặn 2 nỗ lực tương tự vào tháng 6 và 7./.

