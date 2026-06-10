Đồng Nai: Khẳng định hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp thông qua chỉ số PAR INDEX

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025 thành phố Đồng Nai với 6/8 lĩnh vực có cải thiện về chỉ số, trong đó lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính có mức cải thiện cao nhất, đạt 95,53% (tăng 12,84% so với năm trước), phản ánh sự hiệu quả trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện phân cấp, phân quyền trên địa bàn.

Tại công văn số 2123/UBND-HCC về triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số PAR INDEX, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, năm 2025 thành phố có nhiều lĩnh vực tiếp tục duy trì thứ hạng cao so với các đơn vị, địa phương trong cả nước như: Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố; lĩnh vực cải cách tài chính công xếp thứ 2/34; lĩnh vực tác động của cải cách hành chính đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội xếp thứ 3/34; lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành xếp thứ 4/34; lĩnh vực cải cách thể chế xếp thứ 5/34; lĩnh vực cải cách chế độ công vụ xếp thứ 10/34.

Đặc biệt, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính tiếp tục duy trì kết quả cao với chỉ số đạt 97,79%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở cấp thành phố đạt 99,68%, cấp xã đạt 99,33%; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai nhìn nhận vẫn còn một số lĩnh vực có chỉ số chưa đạt như kỳ vọng.

Trong đó, lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 85,80%, xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố; một số tiêu chí liên quan đến tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng quốc gia còn hạn chế.

Ngoài ra, chỉ số SIPAS mặc dù cải thiện nhưng một số tiêu chí về hài lòng đối với tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính vẫn chưa đạt điểm tối đa.

Nhằm tiếp tục cải thiện các chỉ số trong năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; đặc biệt tập trung tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ trực tuyến, hồ sơ trễ hạn.

Các đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đôn đốc việc khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tổ chức các cuộc đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp theo chuyên đề, lĩnh vực nhằm kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng thực thi công vụ./.

Chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Nội: Vừa vận hành, vừa hoàn thiện Việc giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở không chỉ góp phần nâng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển KT-XH.

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