Đồng Tháp khẩn trương vá đường ĐT.852B, đảm bảo an toàn giao thông

Trung tâm Bảo dưỡng công trình xây dựng Đồng Tháp (thuộc Sở Xây dựng) đã tiến hành san gạt mặt đường ĐT.852B, lấp các nơi trũng thấp, tạo bằng phẳng mặt đường cơ bản để đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn hơn. Trước đó, TTXVN có bài viết phản ánh đường ĐT.852B bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên tại đường ĐT.852B mới đây, Trung tâm Bảo dưỡng công trình xây dựng Đồng Tháp đã huy động nhiều phương tiện, máy móc và gần 10 công nhân nhưng một số vị trí trên đường ĐT.852B vẫn còn bị ngập nước do triều cường nên ảnh hưởng đến tiến độ dặm vá, sửa chữa đường.

Tranh thủ khi thủy triều xuống, Trung tâm Bảo dưỡng công trình xây dựng Đồng Tháp tổ chức khai thông đường thoát nước nhằm tránh ứ đọng nước, hạn chế gây hư hỏng mặt đường. Sau khi xe tải chở đá đến và đổ xuống để lấp những nơi trũng thấp, phương tiện chuyên dụng tiến hành san gạt mặt đường. Xe lu cũng hoạt động để đầm nén đất, đá, hạn chế bong tróc khi các loại xe trọng tải lớn lưu thông qua.

Nhà ở ngay khu vực đường ĐT.852B bị xuống cấp, ông Lê Hoàng Nam ngụ xã Tân Dương cho hay, mấy ngày qua, có thiết bị, máy móc và công nhân đến sửa chữa, dặm vá những khu vực trũng thấp, san gạt mặt đường ĐT.852B. Tuy còn ảnh hưởng triều cường, nước dâng cao, có những vị trí còn ngập nước nhưng mặt đường cơ bản bằng phẳng nên hạn chế tình trạng người đi đường té ngã do lọt xuống "ổ gà," "ổ voi."

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Bảo dưỡng công trình xây dựng đã tiến hành san gạt mặt đường, lấp các chỗ trũng, tạo bằng phẳng mặt đường cơ bản để đảm bảo phương tiện lưu thông được thuận lợi, an toàn giao thông.

Hiện nay, do triều cường, mực nước còn dâng cao, tiếp tục gây ngập mặt đường ĐT.852B, đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 80. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Bảo dưỡng công trình xây dựng thường xuyên theo dõi, sau khi nước triều cường rút, sẽ tiếp tục san gạt mặt đường, lấp các chỗ trũng (nếu có), tạo bằng phẳng mặt đường để lưu thông an toàn.

Ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, Sở Xây dựng đã chỉ đạo sửa chữa, dặm vá tạm thời đường ĐT.852B để phục vụ Lễ hội hoa kiểng Sa Đéc dự kiến diễn ra vào cuối năm 2025.

Về sửa chữa quy mô lớn tuyến đường này, khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu triển khai ngay việc thi công sửa chữa mặt đường để bảo đảm an toàn giao thông.

Sở Xây dựng cũng đã đưa vào danh mục đầu tư và đang xin bố trí nguồn vốn để xây dựng hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến ĐT.852B trong năm 2026, nhằm thoát nước mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông và giúp tăng tuổi thọ công trình.

Trước đó, TTXVN có bài viết phản ánh đường tỉnh ĐT.852B, đoạn từ nút giao với Quốc lộ 80 đến cầu Sa Đéc 2, thuộc địa bàn xã Tân Dương và phường Sa Đéc bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều hố to, đọng nước khiến người và phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, đường ĐT.852B bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa bão diễn ra liên tục, kéo dài, kết hợp với triều cường lên cao, nước ngập mặt đường, nhất là đoạn giao với Quốc lộ 80.

Nhiều phương tiện tải trọng lớn như: xe container, ô tô khách, ô tô tải thường xuyên lưu thông qua lại đường này. Việc không có hệ thống thoát nước dọc tuyến đường cũng là một phần nguyên nhân gây tình trạng ứ đọng nước thường xuyên trên mặt đường, làm cho kết cấu mặt đường nhanh chóng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Đường ĐT.852B đoạn từ nút giao với Quốc lộ 80 đến cầu Sa Đéc 2 dài trên 4,4 km, tổng mức đầu tư khoảng 269 tỷ đồng, với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 9m; có 9 cống và 4 cầu bắc qua các kênh, rạch.

Đoạn đường này giúp kết nối tuyến đường vành đai ĐT.848 và cầu Sa Đéc 2 với Quốc lộ 80, kết hợp hệ thống giao thông hiện hữu thành một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, giảm tải lưu lượng xe lưu thông qua trung tâm phường Sa Đéc (trước là thành phố Sa Đéc), tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị Sa Đéc, phát triển ngành hàng hoa kiểng và du lịch, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của Sa Đéc nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung./.

