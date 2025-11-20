Đời sống

Đức: Tội phạm bạo lực gia đình phải đeo thiết bị theo dõi điện tử

Những nạn nhân của bạo lực gia đình sẽ được cảnh báo thông qua thiết bị theo dõi riêng của họ nếu kẻ phạm tội tiếp cận họ, đồng thời cảnh sát cũng sẽ được thông báo.

Thu Hằng
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nội các Đức đang có lập trường cứng rắn hơn về bạo lực gia đình với việc thông qua dự luật buộc người phạm tội phải đeo thiết bị theo dõi điện tử ở mắt cá chân. Dự luật này sẽ cho phép tòa án gia đình buộc người phạm tội phải đeo thiết bị trên.

Phát biểu với kênh truyền hình N-TV, Bộ trưởng Tư pháp Đức Stefanie Hubig cho hay: "Mối quan tâm chính của chúng tôi là bảo vệ phụ nữ tốt hơn, đặc biệt là bảo vệ họ khỏi bạo lực gia đình."

Động thái này của Nội các Đức dựa trên “mô hình Tây Ban Nha” cũng đã được triển khai ở Pháp và Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Hubig cho biết: "Chúng tôi thấy mô hình này rất hiệu quả ở Tây Ban Nha khi thực sự đã cứu sống nhiều người."

Theo mô hình trên, những nạn nhân của bạo lực gia đình sẽ được cảnh báo thông qua thiết bị theo dõi riêng của họ nếu kẻ phạm tội tiếp cận họ, đồng thời cảnh sát cũng sẽ được thông báo.

Số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cho thấy trong năm 2024, tại nước này có có tổng cộng 171.069 nạn nhân của bạo lực gia đình, trong đó có 135.713 người là phụ nữ./.

#Nội các Đức #Bạo lực gia đình #Thiết bị theo dõi điện tử Đức
