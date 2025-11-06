Giá vàng ngày 6/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 1% trong phiên 5/11 khi các nhà đầu tư né tránh các tài sản rủi ro hơn, dù dữ liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ khả quan hơn dự đoán.

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 6/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,3%, lên mức 3.983,89 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 cũng tăng 0,8% và chốt phiên ở mức 3.992,90 USD/ounce.

Báo cáo việc làm của công ty quản lý nguồn nhân lực ADP được công bố ngày 5/11 cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ đã có thêm 42.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn mức dự báo 28.000 việc làm của hãng tin Reuters. Một thị trường việc làm mạnh thường làm giảm khả năng hạ lãi suất và khiến Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã chỉ ra rằng đợt cắt giảm lãi suất vào tuần trước có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm nay.

Giới giao dịch dự đoán có 63% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025, giảm so với mức hơn 90% của tuần trước. Điều này về lý thuyết sẽ không có lợi cho giá vàng, một loại tài sản không sinh lãi. Tuy vậy, trong bối cảnh giới đầu tư đang né tránh các tài sản rủi ro hơn, giá vàng lại tăng bất chấp số liệu trên.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 6/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 6/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

Giá vàng tăng hơn 1% bất chấp dữ liệu việc làm khả quan từ Mỹ Giá vàng tăng hơn 1% trong khi thị trường né tránh rủi ro, phản ánh tâm lý trú ẩn an toàn trước dữ liệu việc làm Mỹ tích cực và lo ngại về cổ phiếu.