Giáo sư của Việt Nam được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc

Phóng viên TTXVN tại Seoul ngày 13/11 cho biết Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng của Việt Nam, hiện đang làm việc cho Đại học Sejong, đã được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo Chương trình cấp quyền công dân cho nhân tài xuất sắc (MCOT) của Bộ Tư pháp nước này. Đây là cơ chế cho phép song tịch nhằm thu hút các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao và nghiên cứu.



Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng hiện công tác tại Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ của Đại học Sejong. Ông đã có hơn một thập kỷ nghiên cứu và giảng dạy tại Hàn Quốc.

Chia sẻ về quyết định nhập tịch, ông khẳng định đây không chỉ là thủ tục pháp lý mà là “khoảnh khắc xác tín rằng Hàn Quốc là quê hương thứ hai,” ghi nhận những nỗ lực và khó khăn ông đã trải qua. Giáo sư cho biết sau khi trở thành công dân Hàn Quốc, ông cảm nhận rõ trách nhiệm đóng góp sâu rộng hơn cho khoa học nước này.



Trong khi đó, Giáo sư Mugahed Al Antari, người Thổ Nhĩ Kỳ, cũng được cấp quốc tịch Hàn Quốc năm 2024 nhờ thành tích nghiên cứu xuất sắc và hiện dẫn dắt Phòng thí nghiệm Giải pháp thông minh trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chủ trì dự án hợp tác Hàn Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ phát triển nền tảng chẩn đoán y tế bằng AI.

Giáo sư Antari có uy tín toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hiện công tác tại Khoa AI và Khoa học dữ liệu của Đại học Sejong.



Chương trình MCOT được đánh giá là công cụ quan trọng giúp Hàn Quốc tạo môi trường định cư dài hạn cho các học giả tầm cỡ quốc tế, từ đó thúc đẩy đóng góp của họ vào đổi mới sáng tạo và phát triển chiến lược của nước này.



Đại học Sejong nhấn mạnh sự đa dạng văn hóa và học thuật của đội ngũ giảng viên quốc tế đang mang lại sức sống mới cho môi trường nghiên cứu của nhà trường. Bằng việc tận dụng chương trình MCOT, trường kỳ vọng sẽ tạo nền tảng ổn định để các học giả hàng đầu yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với xã hội và giới học thuật Hàn Quốc./.

