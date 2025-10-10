Giáo sư Nhật Bản được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Nagoya

Ngày 10/10, tại thủ đô Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi, với khu vực lãnh sự gồm toàn bộ tỉnh Aichi, có thời hạn 3 năm.

Quyết định này đã được Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trao cho Giáo sư-Tiến sỹ Natsume Nagato.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Với việc bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ mới, chúng tôi kỳ vọng với tình yêu Việt Nam vô bờ bến, ngài sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng của một Lãnh sự danh dự. Theo đó, thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa Aichi và Việt Nam, hỗ trợ công tác bảo hộ công dân, kết nối cộng đồng.”

Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Trưởng Đại diện các bộ phận trong Đại sứ quán Việt Nam với GS.TS Nagato Natsume. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Về phần mình, ông Natsume bày tỏ tự hào trước sự tin cậy của Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển của quan hệ Việt-Nhật. Ông Natsume chia sẻ: “Hiện nay, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như rồng bay lên."

Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp cho nhân dân và Chính phủ Việt Nam, cũng như tiếp tục nỗ lực vì sự bình yên, hạnh phúc của cộng đồng Việt Nam tại Aichi, vốn đang ngày một đông.

Ông Natsume là Giáo sư Đại học Aichigakuin, đã từng được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam vào năm 2017.

Do những đóng góp tích cực đối với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, ông đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vào tháng 4/2016./.

